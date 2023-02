Giovana Cordeiro: verão ao tom italiano

Ela arrasa por onde passa: Giovana Cordeiro (26) customizou a camiseta do Camarote CARAS e trouxe alegria de sobra para a Marquês de Sapucaí. A bela ainda ganhou de presente um kit praia oferecido pela Calzedonia, grife italiana responsável por uma câmera 360º que fez a cabeça dos convidados no espaço VIP do evento.

Na reta final de Mar do Sertão, novela global na qual dá vida a Xaviera, Giovana já se prepara para mergulhar em novas aventuras. A atriz está escalada para dar vida à sua primeira protagonista, na trama Fuzuê, de Gustavo Reis, que ocupará a faixa global das 7 ainda neste ano. “Estou com grande expectativa!”, falou.

Foto: GEORGE MARAGAIA