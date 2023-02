Feijoada tradicional da Rede Windsor conta com celebridades e ritmistas

Ao som da Estação Primeira de Mangueira, evento tem menu requintado e que agrada ao mais aguçado dos paladares

A Feijoada Carnavalesca do Windsor Barra, no Rio de Janeiro, da Rede Windsor Hoteis, manteve a tradição como um dos eventos de abertura do carnaval carioca. O público e as celebridades presentes curtiram e sambaram muito ao som da escola de samba Estação Primeira de Mangueira, do Cordão

da Bola Preta, rodas de samba e DJs.

Entre os presentes, destaque para a musa da feijoada, Renata Santos, as atrizes Regiane Alves (44), Karen Julia e Rafaela Sampaio, a ex-Fazenda, Deborah Albuquerque, os atores Rafael Sardão (41), Gabriel Godoy (39), Paulo Gorgulho (63), Jorge Pontual (55) e Gabriel Louchard (37) com sua amada, Natália Paes, e o herdeiro Theo, além de Clovis Monteiro (64) apresentador do SBT Rio e comunicador da Rádio Tupi, as socialites Vera Loyola (75) e Hosana Pereira, e a jornalista Branca Andrade, do SBT, todos recepcionados pela Relações Públicas do evento, Márcia Veríssimo. “Eu já frequento a Feijoada Carnavalesca do Windsor Barra e este evento não pode faltar no meu carnaval!”, comenta Regiane Alves. “Frequento o Windsor, meus filhos cresceram aqui e essa feijoada é a marca do carnaval”, completa Gorgulho.

O evento ofereceu um bufê completo de feijoada, com carnes servidas separadamente, além de saladas, pratos quentes e deliciosas sobremesas, tudo isso preparado pelos experientes chefs da Rede

Windsor Hoteis. Entre os petiscos, destaque para o famoso caldinho de feijão, a costelinha assada e os bolinhos de aipim e de feijoada. Para aguçar todos os paladares, também foi servida uma opção vegana para pessoas que não consomem produtos de origem animal. A versão levou feijão vermelho, tofu defumado e abóbora, acompanhados de farofa de beterraba.

Os participantes contaram ainda com a customização de camisetas, além de makes empoderadas e cheias de personalidade. As crianças tiveram à disposição o espaço Kids Club, com piscina de bolinhas, cabana com túnel, brinquedos e mesinhas para colorir, jogos de videogame e de tabuleiro, sempre acompanhados por monitores especializados. Foi festa para toda a família!

FOTOS: ROBSON MOREIRA E MARCOS FERREIRA