Divas colorem sambódromo do Anhembi em folia paulista

Sabrina Sato, Vivi Araújo e Thelminha mostram samba no pé e gingado nos dois dias de desfile

Dando o pontapé inicial na maratona de desfiles do Sudeste, São Paulo foi palco de mais um carnaval cheio de luzes e cores, no Sambódromo do Anhembi. A avenida do samba ficou pequena para a passagem de musas como Thelma Assis (38), Viviane Araújo (47) e Sabrina Sato (42), estrelas que brilham na folia paulistana há quase duas décadas.

“Depois de uma pandemia em que nos questionamos até se as coisas iriam voltar a ser como antes... esse ano voltamos com tudo. Tenho certeza de que todo mundo que é sambista está muito feliz”, festejou Thelminha, em papo com CARAS.

Enquanto Vivi veio à frente da bateria da Mancha Verde em mais um ano, Sabrina causou polêmica por sua fantasia, representando o dragão de São Jorge na Gaviões da Fiel, em desfile que discutiu a intolerância religiosa. O look foi criticado por supostamente ter referências diabólicas, mas a apresentadora não se abalou. “Unidos pela paixão pelo carnaval e pela fé em São Jorge”, declarou nas redes.

O carnaval paulistano também foi marcado por primeiras vezes. Carla Diaz (32) estreou como madrinha de bateria da Estrela do Terceiro Milênio e festejou a conquista. “Com muita alegria, vou estrear no carnaval da minha cidade natal”, disse. Nos camarotes, também teve estrela que debutou. “Estou feliz de ter conseguido alinhar minha agenda com o carnaval de SP. O carnaval tem esse ar de descobertas, alegria...”, comemorou a atriz Flávia Alessandra (48).

FOTOS: EDUARDO MARTINS/LEO FRANCO/AGNEWS