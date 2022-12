Sara Vidal relembra o trabalho como modelo e o início da carreira de atriz

Com alma aventureira e sem medo de arriscar, Sara Vidal celebra êxitos na TV com suas atuações em 'Mar do Sertão' e 'Quanto Mais Vida, Melhor!'

Intérprete de Rosinha, na global das 6, Mar do Sertão, Sara Vidal (22) tem colhido os frutos de seu esforço. E quanto esforço! “Sempre tive vontade de atuar e comecei a trabalhar bem novinha, como modelo. Saí de Cabo Frio e fui para São Paulo com 16 anos! Abri mão de muita coisa, por isso precisava fazer valer toda aquela mudança”, lembra ela, cujas responsabilidades, ainda na adolescência, lhe renderam um olhar maduro e consciente para a vida. “Enquanto trabalhava, fiz alguns cursos de teatro, testes, recebi vários nãos, mas tenho que entender que, apesar de angustiante, faz parte da profissão”, diz.

Contracenando com veteranos como Enrique Diaz (55) e Clarissa Pinheiro (39), Sara tem transformado a novela em um aprendizado diário. “Cada trabalho é uma experiência diferente e estou amando”, aponta ela, que estreou nas telinhas em meio à pandemia, na trama global Quanto Mais Vida Melhor. Destemida e cheia de confiança, Sara tem espírito aventureiro e, quando não está envolvida com o ofício, seu passatempo é ficar, literalmente, nos ares! A atriz já pulou mais de 80 vezes de paraquedas e vê o esporte como uma válvula de escape. “Tenho uma coisa muito forte com a minha liberdade, gosto de sentir novas sensações e a emoção de saltar é única”, explica ela, fazendo mistério sobre os rumos do coração. “A Sara está aí! Sou uma pessoa mais reservada”, avisa ela.

– Como tem sido a experiência de dar vida a Rosinha?

– A Rosinha se dá bem com todos, é extrovertida e acho que a leveza vem desse contato com as pessoas. E, assim como eu, ela é de uma família simples, trabalha desde cedo, vai atrás das coisas que quer e não desiste nunca.

– Como foi o processo de adaptação em São Paulo?

– A parte mais difícil foi ficar longe dos amigos, da família, da praia. Eu não aguentava mais ir ao Parque Ibirapuera (risos). Sem falar nos perrengues! Cheguei a ficar sem celular, fiquei sem dinheiro, usava wi-fi emprestado, porque é caro se manter em São Paulo. Também senti muito o fato de as pessoas serem mais reservadas, eu nunca tinha saído da minha cidade, Cabo Frio, parecia um bichinho do mato. Estava em pleno inverno e eu com um vestido na mala! Tive que passar em uma lojinha para comprar roupa de frio.

– Quando começou, sentia cobranças em relação à imagem?

– Eu era diferente das outras meninas, porque sou modelo comercial, não fashion. No entanto, era muito magrinha e me falavam que eu precisava ganhar massa muscular, precisava ganhar peso. Temos que ter cuidado com essas cobranças, porque sua imagem é sua ferramenta de trabalho. Na atuação também tem um pouco, mas é uma pegada dferente.

– Disse que morou com várias modelos. Como era a dinâmica?

– Na época de SPFW, chegava a ter 25 meninas na mesma casa! A gente procurava se ajudar e o convívio era maneiro. Às vezes, rolava umas brigas por não lavarem a panela, roubarem calcinha...

– Como abraçou a atuação?

– Fui fazer um workshop de modelo e ouvi uns barulhos na salinha ao lado. Como sou curiosa, fui lá ver o que era. Tinha um pessoal se tocando, fazendo exercícios de respiração e entendi que era um curso de teatro. Na hora já me interessei! Fiz três anos de teatro e três peças na minha cidade, a última, um monólogo. Minha agente perguntou se eu queria seguir na área artística e começou a ajudar.

– Teve apoio dos seus pais?

– Meu pai sempre teve mais receio, mas minha mãe me apoiou demais. Pensei em desistir, mas com ela ali, eu seguia. Cidade diferente, sozinha, sem dinheiro... se não fosse ela, não conseguiria.

– Se você não fosse atriz e modelo, o que gostaria de fazer?

– Já pensei em ser médica ou veterinária. Amo animais e sempre fui ligada nisso. Tenho até duas minicabras! Uma delas, a Paçoca, vai aonde vou!

– Como você se descobriu uma amante do paraquedismo?

– Um amigo me chamou para saltar. No início, eu não quis, achei coisa de gente doida, mas acabei indo e gostei muito. É uma outra visão que a gente tem do mundo e me empenhei em aprender a saltar sozinha. Uma das minhas motivações é que eu tinha medo de altura, ficava com falta de ar e pensei: preciso superar isso. Então, me programei, fiz um curso com aula teórica e prática, passei e não parei mais!

FOTOS: SELMY YASSUDA; STYLIST: ANA KRIZTINA