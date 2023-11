Charles Fricks, de Terra e Paixão, se diverte com título de 'sugar daddy': "Inesperado pra mim"

Em entrevista à CARAS, Charles Fricks comentou sobre repercussão de trabalho em Terra e Paixão e comoção do público com seu personagem

Intérprete do Ademir na novela Terra e Paixão, da TV Globo, o ator Charles Fricks (51) tem se divertido bastante com a repercussão de seu trabalho nas redes sociais. Em entrevista à CARAS, o artista falou sobre ser chamado carinhosamente pelos fãs do folhetim de 'sugar daddy'.

Desde que passou a aparecer com mais frequência na trama de Walcyr Carrasco, o artista, que já tem anos de carreira, viu seu número de seguidores passar de 9 mil para pouco mais de 54 mil. Para ele, isso não é algo que o deixa deslumbrado.

"Eu não me deslumbro com isso. Eu sei que eu tô fazendo uma novela de sucesso, muito feliz, mas sabe... não depende de mim. Eu tenho 51 anos, talvez se eu tivesse 20 anos, talvez esse deslumbramento viesse, mas eu sou muito pé no chão. Talvez por vir do teatro também, eu sei a dificuldade da carreira e acho que isso faz diferença nesse momento. É quase uma ilusão linda, porque sei que a realidade de 98.9% dos atores do Brasil é muito difícil e é de onde eu venho", disse.

Logo no início da novela, o ator ganhou um grande destaque e acabou virando uma espécie de crush nacional ao protagonizar uma cena onde aparece sem camisa. A sequência gerou comentários sobre sua beleza.

"Foi tão inesperado pra mim. Eu acho engraçado, me divirto com isso. Acho que faz parte do imaginário da TV, como que uma cena assim as pessoas vêm talvez o que não tem", disse o artista.

Em meio aos elogios do público, Charles confessou que passou a se ver como um homem bonito depois que fez 50 anos. "Eu gosto mais de mim aos 50 talvez do que aos 20. Acho que tem mais a ver com a cabeça também. Eu gosto de mim, gosto como sou, mas acho um exagero divertido", frisa ele, que não tem encontrado dificuldade no envelhecer: "Eu acho curioso como que eu vejo o passar do tempo em mim mais no áudio visual do que em casa, no espelho. Quando eu olho no espelho".