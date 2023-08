Casada há 30 anos, Totia Meireles revela que mora separada do marido: "Modelo"

Totia Meireles revela que mora separada do marido; atriz é casada há 30 anos com médico

Casada há 30 anos, Totia Meireles explicou a dinâmica de seu relacionamento com o médico Jaime Rabacov. Os dois vivem uma relação de muito carinho e amor, mas decidiram morar separados.

Em reportagem publicada pela CARAS nesta semana, a atriz conta que mora no Rio de Janeiro enquanto o médico vive em Miguel Pereira, pertinho da capital. Eles até experimentaram um relacionamento mais tradicional.

“Na pandemia a gente morou junto e adorei. Foi como me casar de novo! Agora, a gente se separou! Eu voltei para o Rio por conta do trabalho. Mas nos vemos aos finais de semana. Não tem um modelo que eu goste mais, depende do que o momento oferece”, diz ela.

A atriz nunca foi mãe construiu outros laços, já que o marido teve uma herdeira antes do relacionamento entre os dois. "Tenho netos, porque Jaime veio com uma filha, a Olivia. Eu fui direto para a fase boa!”, comemora ela.

Na conversa, a atriz conta que tem se dedicado a desenvolver suas habilidades no sapateado, além de aprender a tocar violino. Tudo para brilhar nos palcos com o musical O Jovem Frankenstein, que acaba de estrear no Rio. “A gente serve ao personagem. O que o personagem pede, temos que estar disponíveis. Isso é rico, pois você acaba descobrindo novas aptidões”, comemora ela.

Na televisão, a artista está longe das novelas desde Verão 90, exibida em 2019. Desde então, a atriz tem se dedicado ao cinema e tem três filmes no forno para ser lançados nos próximos meses. "Minha saudade é só de trabalhar e isso tenho feito bastante. Fiz uma participação na série Detetives do Prédio Azul, do Gloob, e tenho três filmes para serem lançados: Uma Carta para Papai Noel, As Visões de Ulisses e Todo Mundo Tem Problemas Com o Amor. Às vezes, dá vontade de fazer uma novela, porque é outro clima".