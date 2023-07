Totia Meireles posta fotos com a irmã e semelhança impressiona os fãs: "Iguais"

A atriz Totia Meireles postou uma sequência de fotos nas redes sociais para comemorar o aniversário da irmã

A atriz Totita Meireles, que está com 64 anos, impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos ao lado de sua irmã, Maria Elisa, que completa mais um ano de vida nesta terça-feira, 11.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, as duas aparecem sorridentes em vários momentos da vida, inclusive durante viagens, e a artista aproveitou para homenagear a aniversariante do dia. "Viva a Luquinha!!!! Minha irmã que é ótima companhia de viagem, festas e vida!!! Parabéns!!!", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Os cliques de Totia com a irmã chamaram a atenção dos internautas, que ressaltaram a semelhança entre as duas. "Nossa!!! Iguais!", disse uma seguidora. "Sorriso igualzinho", observou outra. "Lindas! Parabéns! Duas vezes pelo aniversário e pelo sorriso lindo das duas. Desejo muita saúde, felicidades e muita luz. Deus abençoe vocês", falou uma fã. "Viva!!!! Saúde e sorte!!", desejou uma admiradora.

Confira a publicação:

Aniversário de casamento

Em maio, a atriz Totia Meireles completou mais um ano de casada com o marido e usou as redes sociais para comemorar a data especial. Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou uma série de registros de diferentes épocas ao lado do amado, o médico Jaime Rabacov, para celebrar as mais de três décadas juntos com uma declaração singela, mas cheia de amor.

Os dois sempre moraram em casas separadas e cidades diferentes por conta do trabalho. Enquanto Totia vive no Rio de Janeiro, ele fica no interior do estado, em Miguel Pereira. Em publicação no Instagram, a atriz resgatou registros na companhia do amado. "32 anos depois estamos juntos e felizes! Tiramos a sorte grande! Te amo", escreveu ela.

Durante o programa Faustão na Band, ela contou sobre a decisão de viver em casas separadas. "Por causa do trabalho eu voltei para o Rio e ele continua em Miguel Pereira, então estamos morando em casas separadas. Durante a pandemia, eu falei para ele que casamos de novo, porque foi a primeira vez que moramos juntos. Nunca tinha morado com meu marido", explicou.