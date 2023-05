Morando em casas separadas, Totia Meireles celebra 32 anos de casamento: ''Sorte grande''

Vivendo em cidades diferentes, atriz Totia Meireles comemora 32 anos de casamento à distância com Jaime Rabacov

A atriz Totia Meireles (64) usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 11, para comemorar mais uma data especial ao lado do marido!

Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou uma série de registros de diferentes épocas ao lado do amado, o médico Jaime Rabacov para celebrar as mais de três décadas juntos com uma declaração singela, mas cheia de amor.

Os dois sempre moraram em casas separadas e cidades diferentes por conta do trabalho. Enquanto Totia vive no Rio de Janeiro, ele fica no interior do estado, em Miguel Pereira.

Em publicação no Instagram, a atriz resgatou registros na companhia do amado. "32 anos depois estamos juntos e felizes! Tiramos a sorte grande! Te amo", escreveu Totia Meireles na legenda da postagem.

Confira a declaração de Totia Meireles:

Totia Meireles revela motivo para não morar com o marido

A atriz Totia Meireles contou que ela e o marido, o médico Jaime Rabacov, continuam vivendo em casas separadas. Os dois chegaram a dividir a mesma casa durante a pandemia, mas já voltaram para o antigo acordo deles.

Durante o programa Faustão na Band, ela contou sobre a decisão de viver em casas separadas. Os dois não compartilham o mesmo teto diariamente porque eles vivem em cidades diferentes. Ela mora na cidade do Rio de Janeiro, enquanto ele vive em Miguel Pereira, que é no interior do estado.

"Por causa do trabalho eu voltei para o Rio e ele continua em Miguel Pereira, então estamos morando em casas separadas. Durante a pandemia, eu falei para ele que casamos de novo, porque foi a primeira vez que moramos juntos. Nunca tinha morado com meu marido", disse ela.

Então, Totia defendeu a importância da privacidade em um relacionamento a dois. Ela contou que o marido sabe as suas senhas, mas que não aprova quando os casais olham as contas um do outro. "Não existe dar a senha! Tem que ter o mínimo de privacidade. Apesar que o Jaime sabe todas as minhas senhas. Mas ele não vai procurar. Também não vai achar nada. Acho que tem coisas que são de privacidade mesmo. Isso que salva [uma relação] também", disse ela.