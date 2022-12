Totia Meireles revela motivo para não morar com o marido

No programa Faustão na Band, Totia Meireles revela qual é o seu acordo com o marido. Os dois estão juntos há 30 anos, mas vivem em casas separadas

A atriz Totia Meireles (64) contou que ela e o marido, o médico Jaime Rabacov, continuam vivendo em casas separadas. Os dois chegaram a dividir a mesma casa durante a pandemia, mas já voltaram para o antigo acordo deles. Durante o programa Faustão na Band, ela contou sobre a decisão de viver em casas separadas.

Os dois não compartilham o mesmo teto diariamente porque eles vivem em cidades diferentes. Ela mora na cidade do Rio de Janeiro, enquanto ele vive em Miguel Pereira, que é no interior do estado. “Por causa do trabalho eu voltei para o Rio e ele continua em Miguel Pereira, então estamos morando em casas separadas. Durante a pandemia, eu falei para ele que casamos de novo, porque foi a primeira vez que moramos juntos. Nunca tinha morado com meu marido”, disse ela. Os dois estão juntos desde 1994.

Então, Totia defendeu a importância da privacidade em um relacionamento a dois. Ela contou que o marido sabe as suas senhas, mas que não aprova quando os casais olham as contas um do outro. "Não existe dar a senha! Tem que ter o mínimo de privacidade. Apesar que o Jaime sabe todas as minhas senhas. Mas ele não vai procurar. Também não vai achar nada. Acho que tem coisas que são de privacidade mesmo. Isso que salva [uma relação] também", disse ela.

Totia Meireles celebra os 30 anos com o marido

Em 2021, Totia Mireles completou 30 anos de casada com Jaime Rabacov e para comemorar a bodas de pérola ela compartilhou um clique ao lado do marido e se declarou. "30 anos de casados! Nem percebi... acho que quando a coisa é boa, passa rápido demais! @jaimerabacov te amo", escreveu Totia na publicação.

Os fãs da artista felicitaram o casal pelo aniversário de casamento. "Viva", disse uma internauta. "Parabéns", comentou outra. "Ahhh que lindos!!! Parabéns por esse amor", parabenizou uma seguidora. "Que lindos!!! Parabéns", falou mais uma. "Parabéns que venha mais 30... 30... 30", desejou uma fã. "Parabéns!!! Que a felicidade seja constante na vida de vocês", escreveu uma admiradora.