CARAS celebra 30 anos e Xuxa é a 1ª a ganhar joia especial

A apresentadora Xuxa encabeça lista dos que mais brilharam na capa em três décadas de revista

A revista CARAS completa 30 anos e para celebrar as três décadas de absoluto sucesso não faltam novidades. A revista elegeu 30 celebridades que representam a história da publicação para receberem uma homenagem recheada de carinho e simbolismo: uma joia especialmente desenhada pela designer Rosana Chinche (64). Uma das maiores estrelas do País, que sempre dividiu suas alegrias e até mesmo os momentos mais difíceis com os leitores de CARAS, a apresentadora Xuxa Meneghel (60) foi a primeira a receber o colar. E, mais uma vez, ficou clara sua intrínseca relação com a revista. “Minha cor preferida é azul. E estava pensando em fazer uma nova tatuagem com um triângulo. Nunca soube o porquê, mas tenho fascinação por quadrados e triângulos e agora entendi”, disse Xuxa, lembrando que, além de beleza, o colar é carregado de significados.

Após muito estudo, a designer escolheu o formato de triângulo em topázio azul com uma ametista no centro. “Essa peça foi feita para pessoas especiais, que são importantes para a sociedade, referências para as demais, e que precisam de uma base para si. O triângulo é a base de sustentação e o topázio azul traz calma, relaxa... Já no meio é um escudo de proteção porque a ametista repele tudo de mal que possa vir para a pessoa”, explicou Rosana, que também assina as joias exibidas em várias novelas globais.

Xuxa, que admite ser “meio chata” para joias, ficou absolutamente encantada com o presente. “Não gostei. Eu amei, de verdade!”, resumiu a apresentadora, que também se emocionou ao receber sua 1ª capa de CARAS, publicada em 1993.

Xuxa e sua pet Doralice rodeada da equipe CARAS, Valença Sotero e Fabricio Pellegrino, editor da revista; a designer Rosana Chinche; Monica Biude, Vinícius Vellys e Ramon Lima, da V7 Filmes; o maquiador Edduh Moraes, o stylist Marcelo Cavalcante e a assessora de imprensa Tatiana Maranhão.

Xuxa e Rosana Chinche

FOTOS: BLAD MENEGHEL; BELEZA: EDDUH MORAES; STYLIST: TXIELLO