Cara de Sapato curte final de semana de diversão na temporada da CARAS Inverno

Cara de Sapato aproveita as atrações durante a temporada da CARAS Inverno em Campos do Jordão

O lutador e ex-BBB Cara de Sapato marcou presença na temporada da CARAS Inverno em Campos do Jordão neste final de semana e aproveitou muito. O atleta curtiu a estadia no Hotel Ort e também toda a diversão da região.

Cara de Sapato adorou fazer um passeio de quadriciclo radical por uma trilha ao lado do ator Igor Jansen. “Eu gosto de emoção e adoro carro desde moleque. Vamos acelerar um pouco”, disse ele antes de sair para o passeio. Além disso, ele também jogou sinuca e aproveitou para conversar com os outros convidados da temporada, como a apresentadora Patricia Ramos.

Quer saber tudo sobre as celebridades que estão na tempora da CARAS Inverno? Acompanhe pelo Instagram e a cobertura completa na Revista CARAS.

Cara de Sapato fala sobre a amizade com Amanda

Cara de Sapato abriu o jogo sobre seu relacionamento com Amanda Meirelles após o BBB 23. O ex-BBB declarou que as pessoas ainda não acostumadas a ver uma amizade entre um homem e uma mulher e que sua relação com a campeã do reality show se intensificou por causa do confinamento. "Intensidade", disparou ele durante uma participação no podcast CARAS.

"Depois que eu fui começando a compreender e ver os 'edits', as pessoas são muito criativas… a história que criam na cabeça", afirmou ele. "Tem que conversar [com a Amanda] inclusive para entender isso que está acontecendo", completou.

Ele não esconde o quanto a loira se tornou importante em sua vida. "A Amandinha foi muito especial pra mim lá dentro e a gente sempre teve uma relação de amizade, de muito carinho, cumplicidade, de dar suporte um ao outro. A gente se ajudou muito lá dentro. De fato ela ter segurado a minha mão naquele momento para mim… quem tem crise de ansiedade, de pânico, sabe do que eu estou falando e é muito importante ter alguém que compreenda", afirmou o lutador.