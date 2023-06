Cara de Sapato sobre contato com Dania após BBB 23: 'Sensível'

Em participação no podcast CARAS, Cara de Sapato agradeceu Dania Mendez por elogiá-lo mesmo após tudo o que aconteceu no BBB 23

Cara de Sapato (33) afirmou que não teve contato com Dania Mendez (43) após o BBB 23.O lutador foi expulso do reality após cometer importunação sexual contra a modelo. Durante uma participação no podcast CARAS, ele ainda a agradeceu por elogiá-lo mesmo depois de tudo o que aconteceu. "Sensível", declarou durante a entrevista.

O lutador foi expulso da 23ª edição do Big Brother Brasil, junto com MC Guimê, por uma acusação de assédio contra Dania. Durante uma festa do programa, os brothers, aparentemente alterados pela bebida alcoólica, viveram cenas que foram alvo de acusações em relação à mexicana vinda do La Casa de Los Famosos.

Cara de Sapato foi convidado a dar uma entrevista para o Fantástico logo após o ocorrido e explicou o motivo de sua recusa. "Eu sai de quinta para sexta e não dormi. Não consegui dormir nada, fiquei em claro a noite inteira. Só fui dormir no sábado às 5 horas da manhã porque tomei remédio. Fiquei em choque com aquilo, muito mexido, desestabilizado. Aquilo não faz parte de mim, sempre procuro tratar as pessoas com muito carinho, respeito, saber que machuquei alguém de alguma forma já mexia muito comigo. Acontecer como aconteceu eu fiquei muito mal", justificou ele.

O atleta agradeceu Dania por ter o elogiado após sua expulsão."Ouvi ela falando que eu sempre a tratei com muito respeito, cuidado. Ela e as outras meninas da casa, então foi um momento que eu tive que amadurecer muito rápido e entender sobre assuntos que talvez eu não tivesse interesse de entender, procurar saber. Me veio esse interesse de entender o que aconteceu ali, o que eu fiz, onde foi que me excedi, o que causou toda a situação. Em que ponto errei".

Leia também:Cara de Sapato revela mudança de comportamento após BBB 23: 'Amadurecer'

Ele contou que não encontrou em contato com ela. "A gente não teve contato porque é um momento muito sensível, delicado. Todas as coisas que ouvi a Dania falar de mim depois do que aconteceu foi sempre com muito carinho, falando da forma que eu tratava ela, da convivência que a gente teve lá dentro. Só tenho a agradecer à Dania que ela deu sobre mim, sempre muito positivas", completou.