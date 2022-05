Ayla, o sonho de Bárbara Evans e Gustavo

A modelo apresenta sua 1ª herdeira: ''Descobri que nasci para ser mãe''

Por Adriana Trujillo Publicado em 13/05/2022, às 22h19 - Atualizado em 16/05/2022, às 08h19

Há um mês, Bárbara Evans (30) é a mulher mais feliz do mundo. O motivo de tanta alegria é a chegada da pequena Ayla, fruto da união da modelo com o empresário Gustavo Theodoro (30). O casal, que fez tratamento para engravidar e passou por alguns percalços durante a gestação, como a perda de um dos bebês que a atriz esperava, agora é só gratidão. “Realizei meu grande sonho. Nasci para ser mãe”, dispara ela, que deu à luz através de cesariana, em São José do Rio Preto, interior de SP.

A dedicação ao novo membro da família é total. Bárbara fez questão de aprender todos os cuidados com a filha ainda na maternidade, quando já deu o primeiro banho. De lá para cá, ela vem tirando tudo de letra. “Optei por não fazer curso antes e nem ler muito sobre assuntos como amamentação, por exemplo. Isso me ajudou a ter mais tranquilidade quando realmente chegou a hora”, revela a filha da ex-modelo Monique Evans (65). “Gustavo é um ótimo pai e não tem medo algum de aprender, ele só não fica de madrugada comigo porque sai pra trabalhar às 5 da manhã”, comenta Bárbara, que já eliminou 13 dos 25 kg que engordou no tratamento e durante a gestação.

Junto há quatro anos, o casal planeja finalmente subir ao altar no fim do ano. Eles, que precisaram adiar a cerimônia religiosa por conta da pandemia, se uniram no civil e fizeram uma celebração durante viagem para Zanzibar. “Está tudo pronto há muito tempo. Faremos a festa em dezembro”, avisa a influencer, que também pensa em ter mais filhos. “Quero já emendar um filho no outro, mas de qualquer jeito temos que esperar um pouco, então quem sabe no ano que vem a gente já não aparece aí com outro filhinho”, considera ela.

– O que sentiu quando viu a Ayla pela primeira vez?

– Não dá para explicar o sentimento, é um sentimento único e eu só queria abraçar e beijar ela. Muito emocionante, quem é mãe sabe que é o maior amor do mundo, eu nunca tinha sentido nada nem parecido. Foram dois ou três dias sem dormir para tentar entender o que estava acontecendo de tudo tão perfeito.

– Que tal ser mãe?

– Muito melhor do que imaginei. Tinha um pouco de medo das histórias que me contavam, fiquei um pouco assustada, mas é muito melhor do que eu sonhei um dia.

– Como foram os primeiros dias com ela em casa?

– Foram bem tranquilos. A Ayla é muito calminha, agora que está um pouquinho mais difícil em relação a choro e tudo, porque chegou a época das cólicas, então a gente tem que ter um pouco mais de jogo de cintura, mas é uma fase que dura até os 3 meses. Cada vez que ela chora, o coração dói.

– Seu corpo já está voltando ao normal. Como tem sido este processo?

– Meu corpo já está voltando ao normal, graças a Deus. A gente tem que se amar e quanto mais a gente estiver bem consigo mesma, mais a gente vai transmitir felicidade para o filho. No final da gestação, comecei uma dieta, cheguei a perder peso e me senti mais disposta. Assim que ela nasceu, eu mantive a minha dieta saudável, enfim, não tenho comido fritura, massa e açúcar. Perdi até agora 13 kg e ainda faltam 12 por conta do tratamento que fiz para engravidar.

– E Gustavo, como tem sido como pai? Parceiro, te acompanha nas madrugadas?

– O Gustavo é um ótimo pai. Ele só não fica de madrugada porque já acorda de madrugada para trabalhar. Sai às 5 da manhã e volta às 6 da tarde, então fica eu e a babá durante a madrugada, mas quando estou sozinha, ele troca a fralda, dá banho, coloca ela para arrotar e me acompanha em todas as consultas com a pediatra.

– E a festa de casamento de vocês, sai neste ano?

– Por conta da pandemia a gente adiou várias vezes e eu acabei engravidando, e o foco era primeiro a gestação. O casamento vai sair, sim, se Deus quiser, em dezembro. Já está tudo certo, programado e organizado.

– Já se animou para ter mais filhos ou ainda não pensa nisso?

– Super me animei. As pessoas falam que quando nasce o primeiro filho, você fica querendo correr do segundo porque é muita coisa na cabeça. Quero emendar um filho no outro, mas de qualquer jeito temos que esperar, então quem sabe no ano que vem a gente já não aparece aí com outro filhinho. Bem que eu falei que meu sonho era ser mãe. Já sabia que ia me sentir realizada neste papel.