Bárbara Evans fala sobre seu primeiro 'Dia das Mães': "Melhor escolha da minha vida"

Bárbara Evans postou algumas fotos com a filha, Ayla, e celebrou seu primeiro Dia das Mães

CARAS Digital Publicado em 08/05/2022, às 10h54

Bárbara Evans(30) não escondeu sua emoção ao falar sobre seu primeiro Dia das Mães, comemorado neste domingo, 8.

No Instagram, a modelo publicou fotos de um ensaio fotográfico com realizou com Ayla (1 mês), fruto de seu casamento com Gustavo Theodoro (30), e falou sobre ter realizado seu maior sonho.

"Meu primeiro dia das mães. Ser mãe sempre foi o meu maior sonho e agora que você está nos meus braços, eu tenho certeza que eu fiz a melhor escolha da minha vida. Eu te amo incondicionalmente minha filha!", declarou a mamãe coruja na legenda da publicação.

Os fãs se derreteram pelos cliques e parabenizaram a modelo. "Suas lindas. Feliz Dia das Mães", disse uma seguidora. "Muito amor. Duas princesas. Parabéns pelo seu dia", escreveu outra. "Parabéns pelo maior presente do mundo", falou uma terceira.

Primeiro mês da Ayala

No dia 3 de maio Ayla completou seu primeiro mês de vida e para celebrar a data especia, Bárbara Evans compartilhou algumas fotos de um ensaio fotográfico da herdeira e prestou uma bela homenagem. "Hoje meu amor completa 1 mês. 1 mês que descobri o maior amor do mundo, o bem mais precioso enviado por Deus", afirmou a modelo.

Confira: