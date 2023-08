Ator de 'Vai na Fé', Henrique Barreira celebra: 'Nasci para ser ator'

O ator Henrique Barreira celebra êxitos em 'Vai na Fé' e fala sobre a relação com o público

Enquanto se despede de Vai na Fé, um dos maiores sucessos recentes da faixa global das 7, Henrique Barreira (21) já está de olho no futuro. O jovem ator, que brilhou na pele de Fred e conquistou o coração dos fãs da novela, se prepara para novos desafios: uma peça de teatro no segundo semestre e a série A Vida pela Frente, que estreou em junho no Globoplay. “Eu estou em um amor profundo com a minha profissão e essa novela só me deu vontade de vivê-la ainda mais intensamente. Sempre fui muito inseguro, mas nasci para ser ator mesmo!”, admite Henrique, em papo exclusivo com a CARAS, no LSH by Own Hotel, no Rio de Janeiro.

Na trama, Fred despontou como um bad boy — um quase vilão ainda em desenvolvimento —, mas o personagem se redimiu aos olhos do público. “Eu não esperava todo esse sucesso. Por ele ser um personagem menor achei que o público iria pegar um ranço e esqueceria ele rapidamente. Fiquei muito feliz com a repercussão de algumas mensagens dizendo que se identificavam com a trajetória do Fred. Perceberam como sua mudança é genuína”, conta.

A trama global é a primeira novela de Henrique, que faria parte do elenco da última temporada de Malhação, produção cancelada na pandemia. “Ser ator foi um sonho que alimentei durante anos a partir da primeira vez que subi ao palco para fazer teatro. As dificuldades são diárias, o mercado é cruel, o trabalho é árduo, a exposição é alta, mas é a melhor coisa do mundo”, defende.

Atuar ao lado de atores consagrados e veteranos foi a melhor faculdade possível para alguém que ainda dá os primeiros passos na TV. “Nessa carreira a gente é um eterno aprendiz, pois não existe linha de chegada. O nosso trabalho se acumula, se ganha experiência dentro e fora de cena”, pontua ele.

Apesar de ter virado o queridinho das redes sociais e ter deixado o público babando, Henrique não se diz muito vaidoso e prefere focar no trabalho. O assédio dos fãs, que só cresceu ao longo da exibição da trama, não é seu objetivo, é apenas uma consequência. “A internet é um ambiente muito divertido e grande parte da reação do público se lê por lá, mas eu confesso que prefiro quando as pessoas falam na rua sobre o trabalho como ator que tenho feito. O assédio e o reconhecimento pelo trabalho é muito novo para mim, não me acostumo fácil...”, admite. “Eu me considero vaidoso por gostar de coisas bem-feitas e dar valor a elas… meu trabalho, principalmente. Sou viciado em estudar e pesquisar construções possíveis e distintas como ator. Agora, o que não pode faltar no meu dia a dia é assistir a alguma novela, a uma série ou a um filme e, para curtir, é bem simples: estar com meus amigos de verdade, se possível, ao som de um bom samba”, conclui o ator, fazendo jus à sua essência carioca.

FOTOS: PRISCILA NICHELI; STYLING: SAMANTHA SZCZERB; AGRADECIMENTOS: LSH BY OWN HOTEL, AMIL E DLZ