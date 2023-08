Vídeo de Kate Middleton quando adolescente é encontrado e surpreende

A Princesa de Gales Kate Middleton surgiu cantando em um vídeo antigo de um musical em sua escola

Nesta semana, os fãs da Família Real ficaram surpresos após um vídeo antigo ser encontrado. Um clipe da atual Princesa de Gales, Kate Middleton, no Ensino Médio começou a viralizar nas redes sociais.

Uma página do Instagram feita por admiradores da Princesa, publicou um vídeo em que Kate cantava uma canção em um musical de sua escola. A esposa do Príncipe William tinha 11 anos na época.

O musical em questão era “My Fair Lady” [Minha Bela Dama, aqui no Brasil], e Kate estava interpretando Eliza Doolitle, a protagonista que foi imortalizada nos cinemas por Audrey Hepburn. Hoje mãe de George, Louis e Charlotte, a pequena Kate cantava a canção “Wouldn’t It Be Loverly”.

De acordo com a rádio britânica Classic FM, Kate fez essa performance na escola St. Andrews, localizada na vila de Pangbourne, no condado de Berkshire. Kate estudou nesta escola entre 1986 e 1995. Ainda segundo a rádio, Kate sempre foi muito evolvida nas aulas de música, já tocou flauta, piano e participou do coral.

Em uma entrevista ao jornal Evening Standart, do Reino Unido, o professor de piano de Kate na época, Daniel Nicholls deu detalhes sobre as habilidades da jovem Kate no piano: “Ela era absolutamente adorável, uma pessoa realmente agradável para ensinar piano”. O professor ainda comentou: “Não acho que alguém diria que ela seria uma pianista, mas ela era boa, sempre fazia o que era ensinado”.

Mas essa não é a primeira vez que Kate é vista mostrando suas habilidades musicais. Em 2021, para celebrar o Natal, Kate Middleton surgiu cantando e tocando piano ao lado do músico Tom Walker. Juntos, eles performaram uma versão natalina da música 'For Those Who Can't Be Here' ('Para Aqueles que Não Estão Aqui'), de Tom Walker.

E mais recentemente, em maio deste ano, Kate surgiu tocando piano durante a transmissão da final da competição musical europeia “Eurovision”. “Um pouco dos bastidores das filmagens para a surpresa da noite passada no Eurovision”, lia-se a legenda da foto em que Kate aparecia elegante em frente ao piano.

Confira aqui Kate Middleton cantando no musical da escola!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Princess Catherine daily updates (@cathrineprincessofwales)

Aniversariante!

Nesta sexta-feira, 4, a Duquesa da Sussex Meghan Markle está completando 42 anos! A atriz e seu marido Príncipe Harry se afastaram da Família Real britânica em 2020, e compareceram a poucos eventos reais depois disso.

Meghan deve comemorar seu aniversário de forma discreta, na Califórnia, onde mora atualmente, e ao lado de seus filhos Archie e Lilibeth.