Um dia antes de morrer, Rainha Elizabeth II mandou recado ao Brasil; leia na íntegra

Rainha Elizabeth II mandou recado ao Brasil na última quarta-feira (7); ela comemorou o bicentenário da independência

Gustavo Assumpção Publicado em 08/09/2022, às 15h02

Um dia antes de morrer, a rainha Elizabeth II da Inglaterra enviou uma mensagem para o povo brasileiro. É que ela prestou uma homenagem ao bicentenário da Independência, comemorado nesta quarta-feira (7).

No recado, publicado nas redes sociais pela embaixadora do Reino Unido no Brasil, Melanie Hopkins, ela enviou um recado solidário e carinhoso aos brasileiros.

"Em meio à celebração da importante ocasião dos 200 anos de independência, gostaria de parabenizar Vossa Excelência e enviar minhas felicitações ao povo da República Federativa do Brasil, lembrando com carinho da minha visita ao país, em 1968. Que continuemos trabalhando com esperança e determinação para superar os desafios globais juntos", diz o texto.

Elizabeth II já veio ao Brasil em 1968, quando participou de inaugurações de obras.



Veja:

É com enorme alegria que compartilho uma bela mensagem enviada por Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II 👑, ao povo brasileiro, representado pelo Pres. da República. É mais um símbolo da importância do Brasil para o Reino Unido, uma parceria de 200 anos. 🇧🇷🇬🇧 #DiaDaIndependenciapic.twitter.com/IZ8fFNZ8Jw — Melanie Hopkins (@mhopkinsfco) September 7, 2022

COMUNICADO OFICIAL

A morte da Rainha Elizabeth II comoveu o Reino Unido e o mundo nesta quinta-feira, 8. Ela foi uma das monarcas mais populares da história e se tornou a segunda monarca a ficar mais tempo no trono, superando os 70 anos de reinado. A morte dela foi anunciada por meio de um comunicado oficial.

Nas redes sociais, o palácio real informou: “A Rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã”.