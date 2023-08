Será? Fontes afirmam que Meghan Markle estaria em negociações para retomar carreira de atriz

Meghan Markle ficou famosa como atriz por sua participação na série ‘Suits’

Meghan Markle estaria em negociações com diretores e produtores de grande nome em Hollywood, para retomar sua carreira artística como atriz. Depois de fazer um sucesso estrondoso em Suits, atriz abandonou a profissão por conta do protocolo real, para se casar com o príncipe Harry, ainda em 2017.

De acordo com uma fonte do Mirror, a famosa está com a pretensão de voltar a trabalhar com atuação, focando no cinema e sonhando com o Oscar. “Suits é um sucesso tão grande nas reprises que Meghan foi informada de que há uma demanda dos fãs para vê-la atuar novamente", afirmou.

"Embora ela adoraria conseguir um novo papel na TV, Meghan realmente quer cravar os dentes em um papel dramático no cinema. Ela acredita que um Oscar estaria em seu futuro", declarou a fonte. Além de o retorno para as telonas, a duquesa também planeja reativar seu blog, The Tig. Lançado em 2014, o site trazia conteúdos de bem-estar, dicas de gastronomia, saúde e beleza.

Meghan parou de publicar os conteúdos quando ficou noiva do príncipe Harry, em 2017, seguindo os protocolos reais. Em entrevista ao tabloide britânico The Daily Mirror, a especialista real Tessa Dunlop afirmou que a duquesa de Sussex já recebeu um documento de aviso de permissão do Escritório de Marcas e Patentes dos EUA para registrar a marca Tig. Agora, Meghan precisa fornecer uma declaração de uso até outubro.

Meghan Markle e Príncipe Harry vão produzir novo filme da Netflix

Meghan Markle e o príncipe Harry já possuem um novo projeto com a Netflix para chamar de seu. Esse projeto faz parte do acordo milionário que o casal assinou com a plataforma de streaming há alguns anos. Segundo a coluna Page Six, do jornal “The New York Post”, a duquesa de Sussex se unirá ao marido para produzir a versão cinematográfica do livro “Meet Me at the Lake” [Encontre-me no Lago], de Carley Fortune.

A obra apresenta semelhanças com a vida real do duque e da duquesa de Sussex erelata uma história de amor entre um casal que se encontra em torno dos 30 anos, em um cenário próximo a Toronto, onde a ex-atriz morou quando começou seu relacionamento com Harry. A fonte da coluna comentou: “Eles adoram histórias de amor e comédias românticas”, afirmou, justificando o interesse do casal na história de Carley.