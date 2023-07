Saiba quem são os membros mais ricos da Família Real britânica!

A Família Real britânica e seus membros vivem uma vida de luxo e riqueza; saiba quanto cada um deles têm de patrimônio

A Família Real britânica, além de ser a família mais poderosa do mundo. Além da influência não só no Reino Unido, como no mundo, alguns de seus membros estão na lista de pessoas mais ricas do mundo.

Recentemente, o site Investing realizou uma lista com o patrimônio líquido de diversos membros da família que atualmente é liderada pelo Rei Charles III. A lista surpreende, tanto com os mais ricos quanto com alguns nomes que não tem tanto dinheiro quanto pensamos.

O patrimônio líquido é a somatória do valor de todos os ativos financeiros e não financeiros de uma pessoa ou instituição.

Confira aqui o patrimônio dos principais membros da Família Real!

1 – Kate Middleton

A Princesa de Gales e esposa do Príncipe William, Kate Middleton tem um patrimônio líquido avaliado em cerca de 28 bilhões de libras.

Porém, o que poucos sabem é que para além das riquezas adquiridas e herdadas por fazer parte da Família Real, a família de Kate possuí uma empresa de planejamento de festas bem lucrativa e que vale entra 7,7 a 23 milhões de libras.

2 – Princesa Charlotte

Apenas atrás da mãe, a Princesa Charlotte de apenas 8 anos é uma das pessoas mais ricas da Família Real. A fortuna da segunda filha de William e Kate é avaliada em cerca de 4 bilhões de libras.

O patrimônio adquirido por Charlotte vem desde seus primeiros anos de vida, e não vem apenas de suas aparições públicas, mas também das peças de roupa vestidas pela Princesa.

3- Príncipe George

Surpreendendo ainda mais, temos o primeiro filho de Príncipe William e Kate Middleton em terceiro lugar com uma fortuna avaliada em 3,6 bilhões de libras. Além de frequentar eventos luxuosos e uma escola de ponta no Reino Unido, o herdeiro ao trono ainda faz sua fortuna por conta das peças de roupas usadas.

4 – Príncipe William

O marido de Kate Middleton e pai de George, Charlotte e Louis possuí um patrimônio acumulado de cerca de 40 milhões de libras. Porém, adicione a isso uma propriedade estimada em cerca de 1 bilhão de libras.

Além das riquezas adquiridas pela sua posição na realeza, vale lembrar que William além de ter feito serviços militares, ele também recebeu um bom dinheiro herdado de sua mãe, a Princesa Diana que faleceu em 1997.

5- Rei Charles III

O atual monarca da Inglaterra não está no topo da lista dos mais ricos. Com seu patrimônio avaliado em 600 milhões de libras, além de ter sido Príncipe de Gales durante 61 anos, o pai de Príncipe William e Harry também serviu no exército britânico.

6 – Meghan Markle

A esposa de Príncipe Harry sempre se viu envolta em polêmica desde que se juntou à Família Real britânica, especialmente quando decidiu se mudar para os Estados Unidos com o marido e abandonar a vida real.

Porém, Meghan aparece entre na lista de mais ricos da Família Real principalmente porque antes de se tornar a Duquesa de Sussex, ela era bem-sucedida em seu trabalho como atriz, tendo estrelado a série “Suits”.

7- Príncipe Edward

Primo da Rainha Elizabeth II, o Príncipe Edward recebe boa parte de sua fortuna por conta de seu título como Duque de Kent, papel que exerce há 75 anos desde a morte de seu pai. Edward possui um patrimônio de cerca de 45 milhões de libras.

Além do título, o Príncipe comparece a diversos eventos reais e serviu o Exército Britânico como soldado por cerca de 20 anos.

8- Príncipe Harry

Harry além de ter tido o título de Duque de Sussex, também herdou assim como seu irmão William, uma boa quantia de herança após a morte de sua mãe. Vale lembrar que Harry também serviu no exército por um bom tempo.

Apesar de atualmente estar afastado de suas funções reais, e por conta disso não receber mais dinheiro referente aos seus títulos, o Príncipe lançou neste ano o livro “O Que Sobra”.

9- Archie e Lilibeth

Os dois filhos de Príncipe Harry e Meghan Markle ainda tem poucos anos de vida, mas já possuem um patrimônio considerável. Archie de quatro anos e Lilibeth de dois possuem uma fortuna avaliada entre 22 e 35 milhões de libras.

10- Princesa Anne

A única filha da Rainha Elizabeth II possui um papel primordial na Família Real, e sua fortuna reflete isso. Com um patrimônio avaliado em 30 milhões de libras, Anne não apenas tem seu título de Princesa e diversas joias, mas também foi a primeira pessoa da Família Real a disputar nas Olimpíadas.

11- Príncipe Andrew

Apesar de seu título de Duque de York e seu casamento, já terminado, com Sarah Fergusson, existem motivos para que o Príncipe Andrew possua a modesta (comparada com os outros membros da família) fortuna de 5 milhões de libras.

O principal deles foi o escândalo causado quando ele foi processado por ter supostamente abusado sexualmente da advogada Virginia Giuffree quando ela tinha apenas 17 anos. Apesar do processo ter sido encerrado por meio de um acordo, Andrew perdeu seu título real.

12- Rainha Camilla

Apesar de ser casada com o atual monarca do Reino Unido, a Rainha Camilla Parker tem seu patrimônio avaliado em 5 milhões de libras. Camilla só se casou com Charles em 2005, e antes disso trabalhava como secretária e recepcionista em firmas de advocacia de Londres.

Vale lembrar que quando se casou com Charles, ela não recebeu o título de Princesa de Gales, já que este remete muito à falecida Princesa Diana. Desde 2005 até sua coração neste ano, Camilla era a Duquesa de Cornwall.