Saiba o motivo porque Harry 'enrolou' para confirmar presença na coroação de Charles III

A coroação de Charles III está cada vez mais próxima e o clima entre Harry e sua família segue tenso

Finalmente temos uma explicação do porque Harry (38) e Meghan Markle (41) demoraram a responder ao convite da coroação do Rei Charles III (74), que está prevista para acontecer no dia 6 de maio. O casal queria saber onde ficariam os seus assentos na abadia de Westminster, onde acontecerá o evento.

O atraso do RSVP do caçula do Rei não se deu por conta do extravio do convite ou de algum esquecimento, mas por conta de uma 'negociação intercontinental' entre a coroa e Harry, que queria saber a todo custo entre quais convidados estaria sentado.

Esta teria sido uma das principais razões pelas quais ele demorou tanto para confirmar sua decisão de comparecer à coroação de seu pai. Uma fonte próxima à organização da festa confirmou ao Daily Mail que houve 'extensas discussões' entre Londres e a Califórnia sobre o assunto.

"O lado de Harry estava ansioso para descobrir, presumivelmente porque eles queriam confirmar [sua presença], qual é o plano de assentos na Abadia. Houve muitas conversas sobre quem eles [Harry e Meghan] estariam sentados se viessem. E quem estaria por trás deles". Harry aparentemente estava bastante preocupado com esse detalhe, disse a fonte.

Rumores indicavam que Harry tinha uma lista de dúvidas para a organização do evento sobre o que aconteceria se ele comparecesse e desejasse certas 'garantias'. Havia esperanças de que a coroação pudesse fornecer uma oportunidade para a reconciliação, mas a realeza em geral está pautada em ser cordial e ignorar qualquer outro contato vindo de Harry. William, por exemplo, não teria planos de falar com o irmão.

Meghan vai ficar nos Estados Unidos porque o dia da coroação é o mesmo do aniversário do filho de três anos dela e de Harry, o príncipe Archie. Portanto, ela ficará com o garoto e sua irmã caçula, a princesa Lilibet, na Califórnia. Porém a fonte afirma que, Markle, que reconheceu que não haverá clima para ela na festa, não comparecerá.