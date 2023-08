Rotina saudável de Kate Middleton junta corrida, musculação, yoga; saiba mais

A fonte afirma que Kate Middleton é ‘rata de academia’ e que tem uma ‘disciplina impecável’

A rotina e boa forma de Kate Middleton é motivo de curiosidade entre muitos. A autora Tessa Dunlop, especialista na Família Real, descobriu qual é a rotina de exercícios de Kate e usou a expressão “rata de academia” para descrever os hábitos da futura rainha.

De acordo com o portal americano BarBend, conhecido por falar sobre esportes, a rotina de treinos da Princesa de Gales é uma das mais buscadas no Google em relação a outros membros da realeza. Segundo Dunlop, a princesa mantém uma “disciplina implacável” e não gostar de faltar aos treinos.

Mãe do trio, George, Charlotte e Louis, com 10, 8 e 5 anos, respectivamente, Kate gosta de se exercitar durante as manhãs. Ela combina “cardio, treinamento de força e ginástica em uma sessão de alta intensidade”. A ioga e a corrida também estão entre as práticas exercidas pela princesa de Gales, de acordo com uma fonte do palácio.

Ela frequenta a academia Harbour Club, espaço de luxo no bairro nobre de Chelsea, em Londres. Sua sogra, a falecida princesa Diana, frequentava o mesmo local. Porém, quando não está na academia, Kate faz seus exercícios sozinha ou com a ajuda de um personal trainer.

“Pelos braços dela, pode-se dizer que faz musculação. Sem um pouco de trabalho, ninguém tem braços assim ao levantar a roupa nem uma cintura fina depois de dar à luz três filhos”, alegou a autora.

Além da rotina de exércitos, Kate também segue uma alimentação bastante regrada e faz a mesma refeição todos os dias. A princesa Kate é fã de comer aveia no café da manhã como parte de sua dieta diária, que é conhecida por promover a perda de peso ao aumentar a saciedade.

Uma nutricionista do BarBend sugeriu que este café da manhã sem dúvida manterá "Kate cheia e com combustível suficiente para participar de eventos reais, se exercitar e correr atrás de seus três filhos".

De acordo com um especialista em nutrição esportiva da Bulk.com, a aveia é um alimento básico para o café da manhã, especialmente porque libera energia lentamente e mantém você saciado. "É um alimento cheio de vitaminas, minerais e fibras solúveis, o que é especialmente bom para quem tem diabetes, pois pode ajudar a diminuir os níveis de glicose e colesterol", ele explicou.