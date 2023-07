Kate Middleton come a mesma coisa no café da manhã todos os dias; descubra o quê

Dieta de Kate Middleton tem feito sucesso Grã Bretanha para quem quer perder peso

Não é segredo que Kate Middleton adora seus treinos, o que fica evidente em seu físico atlético sempre em forma. A princesa de Gales se exercita quando pode, desde natação, corrida, CrossFit e ioga. Mas com toda essa atividade física, é importante tomar um bom café da manhã:

Acontece que a esposa do príncipe William faz a mesma refeição todos os dias. A princesa Kate é fã de comer aveia no café da manhã como parte de sua dieta diária, que é conhecida por promover a perda de peso ao aumentar a saciedade.

Uma nutricionista do BarBend sugeriu que este café da manhã sem dúvida manterá "Kate cheia e com combustível suficiente para participar de eventos reais, se exercitar e correr atrás de seus três filhos".

De acordo com um especialista em nutrição esportiva da Bulk.com, a aveia é um alimento básico para o café da manhã, especialmente porque libera energia lentamente e mantém você saciado. "É um alimento cheio de vitaminas, minerais e fibras solúveis, o que é especialmente bom para quem tem diabetes, pois pode ajudar a diminuir os níveis de glicose e colesterol", ele explicou.

Eles são os "polivalentes perfeitos" porque não contêm glúten e "podem ser consumidos doces ou salgados". Também é ótimo para quem gosta de seguir uma rotina, assim como Kate, pois pode ser preparado com antecedência - por exemplo, fazer aveia durante a noite e consumir na manhã.

Andrea Blazquez, editora de estilo de vida do Express.co.uk, decidiu comer o mingau de aveia de Kate todas as manhãs durante uma semana: "Depois de seis dias, perdi quase um quilo, a aveia me manteve satisfeita por mais tempo, o que impediu lanches entre as refeições", relatou ela.

Kate Middleton, sabe que um aniversário não está completo sem bolo! A princesa de Gales já havia falado sobre uma tradição especial de aniversário para seus três filhos, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis: assar e decorar um bolo de aniversário, mesmo que isso signifique que a duquesa fique acordada até tarde.

"Adoro fazer o bolo", disse a princesa Kate no A Berry Royal Christmas em 2019. "Tornou-se uma tradição ficar acordada até meia-noite com quantidades ridículas de mistura para bolo e cobertura, e faço demais. Mas eu adoro isso".