Relembre quando Lewis Hamilton tomou uma bronca de Elizabeth II

Rainha Elizabeth II teria brigado com o heptacampeão mundial de Formula 1, Lewis Hamilton, por falta de etiqueta à mesa

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 16h57

Durante uma participação no programa The Graham Norton Show, da BBB, em 2015, o heptacampeão mundial de Formula 1 Lewis Hamilton relembrou de um dia muito peculiar em sua vida: quando tomou uma bronca da rainha Elizabeth II, que faleceu nesta quinta-feira, 8.

O motivo da bronca de alguém tão importante? Falta de etiqueta à mesa. O piloto conta, rindo, como foi o fatídico dia. “Fui convidado para almoçar lá, oito pessoas ao total. Observei a ‘planta’ dos lugares na mesa e fiquei empolgado, pois ia me sentar ao lado dela. Ela sentou à minha direita e comecei a conversar, mas ela me interrompeu: ‘não não, você fala naquela direção (esquerda) primeiro e eu falo nessa direção (direita), depois nós conversamos’”, disse Lewis.

"Ela conversou com o cara à direita por uns cinco minutos, e depois passou o restante do tempo falando comigo. Foi muito, muito legal", completou o britânico.

A bronca que a Rainha Elizabeth II deu em Lewis Hamilton foi por razão protocolar da etiqueta de refeições com a monarca. A cartilha em questão previa que a rainha falasse com a pessoa sentada à sua direita até o segundo prato da refeição chegar, depois disso, ela passaria para a pessoa à sua esquerda, no caso, Hamilton.

Mesmo com a bronca, Hamilton voltou a ser convidado para almoçar com a rainha novamente, um ano depois, para que pudesse receber sua honraria que o tornaria membro da Excelentíssima Ordem do Império Britânico (MBE), em 2009.

Durante a conversa com a rainha, ela revelou que acompanhava a carreira do piloto da Mercedes. “Quando ela estava falando comigo, disse que me assistia.”

Camilla Parker Bowles se torna rainha consorte do Reino Unido

Após o falecimento de Elizabeth II, Camilla Parker Bowles, esposa de Charles, que agora se torna Rei do Estado do Reino Unido, recebe uma coroação também, mas mais simples que a de seu marido.

Camilla teve a bênção de Elizabeth no começo do ano.