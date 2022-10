Relação de Príncipe Harry com seu pai, o Rei Charles III, teria piorado após briga no dia da morte da Rainha Elizabeth II, diz especialista

A relação entre Príncipe Harry e o Rei Charles III já estava estremecida e situação teria piorado após briga no dia da morte da Rainha Elizabeth II

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 17h40

A relação pai e filho entre o Príncipe Harry (38) e o Rei Charles III (73) estaria extremamente abalada de acordo com o especialista Erich Schiffer.

O convívio entre os dois não estava bom desde 2020, quando Harry tomou a decisão de se mudar para os Estados Unidos com sua esposa Meghan Markle (41).

“Acho que houve alguns episódios sérios e dolorosos entre Harry e seu pai, que levaram ao que muitos veem como a destruição do relacionamento dos dois, com efeitos graves e incapacitantes nesse vínculo. Isso tudo está resultando em novos limites estabelecidos pelo rei e as expectativas são de que ele e a monarquia devam ser tratados com muito mais respeito”, comentou Schiffer ao jornal britânico The Daily Star.

O especialista na realeza ainda contou que o papel de Charles como monarca do Reino Unido implica que ele estabeleça mais limites na relação com seu filho mais novo: “As conversas entre os dois provavelmente foram tensas e revelaram dores profundas, ou períodos de dor profunda, que resultaram em um desejo de mudar a dinâmica de poder dentro do relacionamento dos dois, e levaram [Harry] a estabelecer alguns limites que não existiam antes com o rei. Agora é a escolha de Charles estabelecer seus próprios limites, pois isso não é apenas sobre ele como pai, mas também sobre a monarquia”.

Confusão!

Um dos episódios tensos entre o pai e filho teria acontecido por telefone no dia da morte da Rainha Elizabeth II (1926-2022).

Isso porque, Harry teria recebido a ligação que informava que sua avó havia falecido apenas 5 minutos antes da notícia chegar ao público geral.

Além disso, o Rei Charles havia dito ao filho para que ele não levasse sua esposa Meghan Makle para se despedir da monarca porque “não seria apropriado”.