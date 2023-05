Rei Charles III: saiba o que é a Operação Orbe Dourada

Família real britânica segue a Operação Orbe Dourada para a coroação do Rei Charles III e da rainha consorte Camilla. Saiba o que é!

A coroação do Rei Charles III e da rainha consorte Camilla é um evento que está sendo organizado pela realeza britânica há muito tempo e recebeu o nome de Operação Orbe Dourada. Este é o codinome dado para todo o planejamento da ordem dos acontecimentos e também da segurança para que o evento corra dentro do esperado.

A estimativa é que a Operação Orbe Dourada tenha o custo de mais de 170 milhões de euros e contará com um grande time de seguranças para manter tudo dentro da ordem.

A operação conta com o fechamento de ruas ao redor do Palácio de Buckingham e da Abadia de Westminster, a colocação de barreiras para conter a multidão, muitos policiais pela cidade, controle do tráfego aéreo e serviço de inteligência e logística. A segurança do evento é muito complexa porque envolve a proteção de toda a família real, os chefes de estado de outros países que foram ao evento e também a população em geral.

O que foi a Operação London Bridge?

Recentemente, a realeza britânica realizou outro grande planejamento que também recebeu um codinome: A Operação London Bridge. Este planejamento foi feito durante muitos anos para definir o protocolo que seria seguido no dia da morte da morte da rainha Elizabeth II. Ela faleceu em setembro de 2022 e a Operação London Bridge foi executada em todos os detalhes. O plano envolveu desde a forma como a morte foi anunciada e até os ritos do funeral.

A Operação London Bridge foi criada em 1960 e adaptada conforme o envelhecimento da monarca. O planejamento diz que, após a morte ser confirmada, o Reino Unido entra em um luto de 10 dias, que é o período para o funeral ser realizado.

A Operação London Bridge teve início quando o Secretário Real, o Sr. Edward Young, ligou para a primeira-ministra, Liz Truss, e disse o código: 'London Bridge caiu', que significa a morte da Rainha. Logo depois, os reinos que formam o Reino Unido foram informados sobre a morte da monarca, e também os governantes de outros países amigos da realeza. Então, o anúncio da morte foi feito ao público por meio de agências globais e também foi colocado um comunicado na porta do Palácio de Buckingham.

O corpo da rainha foi levado do Castelo de Balmoral, na Escócia, para Londres, de carro e avião. O funeral aconteceu na Abadia de Westminster e o corpo dela foi sepultado na Capela do Castelo de Windsor.