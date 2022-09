O que é a operação London Bridge? O protocolo para a morte da Rainha Elizabeth II

Família real segue o planejamento da Operação London Bridge após a morte da Rainha Elizabeth II. Saiba como é!

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 15h48

Após a morte da rainha Elizabeth II, a realeza britânica ativou a Operação London Bridge, que é planejamento com a ordem dos acontecimentos que devem ser feitos a partir de agora. O plano é sobre a forma como a morte foi anunciada e até os ritos do funeral.

A Operação London Bridge foi criada em 1960 e adaptada conforme o envelhecimento da monarca. O planejamento diz que, após a morte ser confirmada, o Reino Unido entra em um luto de 10 dias, que é o período para o funeral ser realizado.

A Operação London Bridge teve início quando o Secretário Real, o Sr. Edward Young, ligou para a primeira-ministra, Liz Truss, e disse o código: 'London Bridge caiu', que significa a morte da Rainha. Logo depois, os reinos que formam o Reino Unido foram informados sobre a morte da monarca, e também os governantes de outros países amigos da realeza. Então, o anúncio da morte foi feito ao público por meio de agências globais e também foi colocado um comunicado na porta do Palácio de Buckingham.

O planejamento do funeral também já começou. O corpo da rainha deverá ser levado do Castelo de Balmoral, na Escócia, para Londres, de trem ou de avião. O funeral deverá acontecer na Abadia de Westminster e o corpo dela será sepultado na Capela do Castelo de Windsor.

Morte da Rainha Elizabeth II

A Rainha Elizabeth II faleceu nesta quinta-feira, 8, no Castelo de Balmoral, na Escócia, ao lado de sua família. Ela estava com 96 anos e mais de 70 anos de reinado.

Nas redes sociais, o palácio real informou: “A Rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã”.

O novo Rei do Reino Unido é o príncipe Charles, filho primogênito da Rainha Elizabeth II e do príncipe Philip. Ele é casado com Camilla, que recebe o título de rainha consorte para ficar ao lado do marido no trono.

A rainha Elizabeth II deixou quatro filhos: Charles, Anne, Andrew e Edward.