Rei Charles III recebe a primeira cédula com seu rosto estampado

Mais de um ano após se tornar rei, o Rei Charles III ganhou a primeira cédula de dinheiro com o desenho do seu rosto. Veja como ficou!

O Reino Unido tem a tradição de ter o rosto do monarca estampado nas cédulas de dinheiro durante o reinado dele. Agora, o Rei Charles III acaba de ganhar suas primeiras notas de dinheiro com o desenho do seu rosto.

Esta é uma das últimas mudanças na parte burocrática depois da morte da Rainha Elizabeth II, que faleceu em setembro de 2022. Desde que ela partiu, as cédulas continuavam com o rosto dela enquanto o banco central criava a nova arte. Agora, o desenho de Charles ficou pronto e as cédulas estão prestes a entrar em circulação.

Nesta terça-feira, 9, o rei recebeu as primeiras notas no Palácio de Buckingham. Ele viu o resultado das notas de 5, 10, 20 e 50 libras com o seu rosto estampado. “Muito elegante”, disse ele ao aprovar o resultado da criação. O desenho foi feito com inspiração em uma foto dele tirada em 2013 e ele optou por não ser retratado com a coroa.

O novo dinheiro entrará em circulação no dia 5 de junho de 2024 e a mudança será feita naturalmente, com as antigas cédulas ainda valendo.

Atualmente, o rei Charles III está em tratamento contra o câncer e fontes da realeza dizem que ele está progredindo bem.

