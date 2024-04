Rei Charles III quebra o silêncio sobre luta contra câncer em rara aparição

No último domingo, 31, o rei Charles III fez uma rara aparição pública ao lado de sua esposa, a rainha Camilla, para celebrar a Páscoa na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. Distante desde que revelou seu diagnóstico, o monarca surpreendeu ao comentar sobre sua luta contra o câncer enquanto cumprimentava o público.

Além de acenar e agradecer o carinho dos súditos, Charles mostrou-se bem humorado ao brincar que eles eram corajosos por estarem o esperando do lado externo em meio ao frio. Enquanto conversava, o monarca também recebeu votos de melhoras em seu tratamento contra o câncer de uma admiradora da família real presente no local.

Discreto sobre sua saúde, a majestade surpreendeu ao quebrar seu habitual silêncio com um comentário breve sobre sua luta contra a doença: ‘Estou fazendo o meu melhor', ele respondeu sorridente, sem revelar mais detalhes. Na sequência, Charles continuou a cumprimentar o público e até prometeu enviar votos de melhoras para Kate Middleton.

His Majesty, accompanied by Queen Camilla, has undertaken a walkabout at St George’s Chapel, shaking as many hands as possible. ‘I’m doing my best,’ he joked when urged to get well soon. pic.twitter.com/F8JXgDeSeB