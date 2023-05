Rei Charles III, Príncipe William e Kate Middleton dão início às celebrações da coroação

O Rei Charles III, seu filho Príncipe William e Kate Middleton se encontraram com admiradores para o primeiro evento da coroação

Neste próximo sábado, 6, acontece a coroação do Rei Charles III (74) e da Rainha Consorte Camila Parker (75). Porém, ao longo de todo final de semana acontecerão eventos e festas da Família Real para celebrar o evento histórico.

Já nesta sexta-feira, 5, o primeiro evento já aconteceu. O Rei Charles III, o Príncipe William (40) e sua esposa Kate Middleton (41) se encontraram com admiradores na avenida The Mall, que vai em direção ao Palácio de Buckingham.

O trio chegou ao local às 13:45 no horário de Londres (cerca de 10:45h da manhã aqui no Brasil), para conversar a apertas as mãos de todos os presentes no local.

O Príncipe William estava elegante com terno azul-escuro e uma gravata da mesma cor com detalhes brancos. Kate Middleton estava estonteante com um vestido branco com um cinto preto. Já Rei Charles III vestia um terno azul.

No Instagram oficial do Príncipe e da Princesa de Gales, um vídeo do momento foi publicado. Na legenda, ficou claro que as celebrações da coroação já começaram: “Falta um dia”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Novidade!

E a cerimônia de coroação promete novidades! De acordo com diversos jornais britânicos, a partir da coroação a Rainha Consorte Camilla Parker terá um novo título real.

Após a coroação neste sábado, a esposa do Rei Charles III passará a ser chamada apenas de Rainha Camillla.