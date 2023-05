Rainha Consorte Camilla Parker receberá novo título após a coroação

A Rainha Consorte Camilla Parker receberá um novo título real após sua coroação neste fim de semana em Londres

Neste sábado, 6, acontece em Londres a coroação do Rei Charles III (74) e de sua esposa, a Rainha Consorte Camilla Parker (75) . Porém, com a cerimônia, Camilla receberá um novo título real.

De acordo com a revista americana People, alguns veículos de imprensa britânicos teriam reportado que o Rei Charles assinou diversos mandatos reais pedindo para que sua esposa fosse nomeada Rainha Camilla após a coroação. O novo título será instaurado na coroação.

Ainda segundo alguns veículos britânicos como o ‘Royal Central’ e o ‘Evening Standart’, revelaram que o novo título de Camilla deve estar presente “em toda oração para a Família Real em qualquer tipo de serviço autorizado pela Igreja da Inglaterra”.

Apesar de Camilla apenar se tornar Rainha no momento em que for coroada ao lado do seu marido neste próximo sábado, a documentação real já está em trâmite. No convite oficial da coroação, a mudança já poderia ser vista.

E, de acordo com a BBC, o plano do Palácio era este. Camilla seria a Rainha Consorte no início do reinado para a distinguir da Rainha Elizabeth II, falecida em setembro do ano passado.

Ansiosa!

Recentemente, durante um divertido passeio real antes da coroação, a Princesa de Gales Kate Middleton conversou com admiradores em frente a um pub.

A esposa do Príncipe William comentou com uma admiradora americana que estava nervosa para a cerimônia que acontece este dia 6.