Rei Charles III pode fazer com que membros da Família Real paguem por suas casas

O monarca do Reino Unido, Rei Charles III, tem plano de cinco anos para que membros da Família Real tenham que arcar com custos de suas casas

O novo reinado do Reino Unido vem trazendo mudanças para a Família Real. O Rei Charles III (74), pretende fazer com que membros da Família Real britânica paguem por suas casas.

De acordo uma publicação feita no tabloide britânico The Evening Standart na semana passada, o novo monarca pretende diminuir as despesas da monarquia, e uma das ações para isso seria eliminar o pagamento de aluguéis ou moradia para membros da Família Real.

Uma fonte ouvida pelo jornal britânico ainda revelou que o despejamento de Príncipe Harry (37) e Meghan Markle (41) de Frogmore Cottage teria sido um primeiro passo para este processo.

Com a instalação deste plano do Rei, caberá aos membros da Família cuidarem dos aluguéis e financiamentos de suas casas, bem como suas despesas pessoais.

A fonte ouvida pelo Evening Standart detalhou: “Com o tempo, isso vai mudar. As propriedades serão alugadas a preços comerciais daqui para frente e para pessoas de fora da família. Em um ambiente de palácio, é claro que eles serão examinados pela segurança”.

“O chefe [Rei] quer pessoas efetivas em posições efetivas fazendo trabalhos efetivos sendo pagas apropriadamente”, ainda comentou a fonte sobre os planos reais. Para a mudança na monarquia, Charles III estaria se consultando com seu filho Príncipe William (40) sobre o assunto.

Folga?

Nesta semana, Príncipe William e sua esposa Kate Middleton (41) estão fora do radar e não participarão de nenhuma atividade real.

Isso porque seus filhos, George (9), Charlotte (7) e Louis (4) estão sem aulas na escola, e a família decidiu passar um tempo juntos.