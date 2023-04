Príncipe William e Kate Middleton ficarão ausentes de funções reais esta semana; saiba por quê!

O Príncipe e a Princesa de Gales não têm nenhuma tarefa real agendada esta semana e o motivo é encantador

Nesta semana, apesar da coroação do Rei Charles III (74) estar próxima, Príncipe William (40) e sua esposa Kate Middleton (41) não terão tarefas reais.

O motivo por trás do rápido afastamento do Príncipe e da Princesa de Gales de suas funções reais está relacionado com seus filhos George (9), Charlotte (7) e Louis (4).

Isso porque, nesta semana, as crianças terão um recesso em suas aulas e a família decidiu se reunir para passar tempo juntos.

Apesar das crianças estudarem na escola Lambrook, que é perto da casa da família. Porém, durante as folgas, os membros da Família Real vão para Anmer Hall, casa no interior.

O Príncipe e a Princesa de Gales adoram passar um tempo ao ar livre brincando com seus filhos. Em 2020, Kate compareceu a um podcast e comentou que os melhores momentos com as crianças é quando estão “ao ar livre no interior e todos estamos sujos”.

Logo mais, outra semana sem aula na escola de George, Charlotte e Louis irá acontecer já que o final de semana da coroação será um feriado nacional.

As crianças!

De acordo com publicação do jornal britânico The Times, o Príncipe George, a Princesa Charlotte e o Príncipe Louis podem ter um papel de destaque na coroação do Rei Charles III.

É especulado que o trio faça um passeio de carruagem por Londres acompanhados de seus pais. Também é possível que o filho mais velho, George, tenha um maior destaque no evento.