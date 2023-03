Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe Louis podem ter papel de destaque na coroação

Os filhos de Príncipe William e Kate Middleton podem ser destaque na coroação do Rei Charles que acontece em maio

Mais detalhes sobre a coroação do Rei Charles (74) foram revelados e desta vez em relação ao Príncipe George (9), a Princesa Charlotte (7) e o Príncipe Louis (4).

De acordo com o jornal britânico The Times, os filhos do Príncipe William (40) e Kate Middleton (41) fariam um passeio de carruagem até o Palácio de Buckingham.

Ainda de acordo com a publicação, as crianças estarão com os pais e partirão de carruagem da Abadia de Westminister, onde será a coroação.

Apesar das especulações da participação das crianças no evento, e de um possível papel do Príncipe George na coroação, a presença das crianças a cerimônia que acontece no dia 6 de maio ainda não foi oficialmente confirmada.

Vale lembrar, que os filhos do Príncipe Harry (38) e sua esposa Meghan Markle (41), Archie (3) e Lilibeth (1) não foram convidados para o evento. O Palácio de Buckingham teria dito que as crianças eram “muito novas” para comparecer.

Família!

Neste último domingo, 19, Kate Middleton posou com os filhos para fotos inéditas em celebração ao Dia das Mães no Reino Unido.

A mãe e os três filhos surgiram posando em cima de uma árvore com looks confortáveis e em outro clique, Kate brincava com o filho mais novo.