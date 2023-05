Rei Charles III exibe foto inédita com o filho William e o neto George

Três gerações reunidas! Rei Charles III encanta ao mostrar foto com os futuros monarcas do Reino Unido para celebrar sua coroação

O Rei Charles III (74) compartilhou uma foto histórica nesta sexta-feira, 12. A família real britânica mostrou um retrato feito durante o ensaio fotográfico da coroação e que mostra o Charles com seu filho mais velho, o príncipe William (41), e o neto mais velho, o príncipe George (9)– os dois vão ser os futuros reis do Reino Unido.

O retrato foi feito no Palácio de Buckingham logo depois da coroação no final de semana passado e marca o encontro do Rei Charles III com os dois próximos nomes na linha de sucessão do trono. A foto foi feita na Sala do Trono pelo fotógrafo Hugo Burnand e mostra os três com os trajes oficiais que usaram durante a coroação.

Vale lembrar que William e George tiveram papeis importantes na coroação de Charles III. William fez o juramento de lealdade ao rei ao ficar de joelhos na frente do pai. E George foi um dos pajens de honra que levou o manto dele pela Abadia de Westminster.

++ Príncipe George fez o Rei Charles III mudar tradição da coroação. Saiba qual!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Royal Family (@theroyalfamily)

O fotógrafo Hugo Bernand também foi o responsável por registrar uma imagem da rainha Elizabeth II com seus três sucessores: Charles, William e George. Na época, ele contou sobre o momento histórico que registrou. “Pesquisei muito nos arquivos de coroações anteriores e não vi nenhuma foto anterior da linha de sucessão. Embora tenhamos visto fotos da rainha, do príncipe Charles, do príncipe William e do príncipe George, nunca os vimos na sala do trono com todas as regalias. Há muita formalidade nessa foto. Mas acho que consegui mostrar a essência dos indivíduos ao mesmo tempo, o que para mim a torna não apenas um documento histórico, mas também um retrato”, contou.