Rei Charles III e Rainha Camilla surpreendem ao fazer participação em reality show americano

Recém-coroados, Rei Charles III e Rainha Camilla fizeram uma pequena participação na competição musical dos Estados Unidos ‘American Idol’

Neste domingo, 7, Rei Charles III (74) e Rainha Camilla (75) surpreenderam ao apareceram em um reality show americano após serem coroados em cerimônia no último sábado, 6.

A participação ocorreu porque entre os artistas escalados para cantar na celebração da coroação estavam Katy Perry (38) e Lionel Richie (73), e ambos são jurados do programa de competição musical ‘American Idol’.

Em um trecho do programa, Katy e Lionel apareciam no Palácio de Buckigham e justificavam a ausência por conta do show da coroação. De repente, os recém-coroados Rei e Rainha invadem a cena.

“Eu só queria saber, por quanto tempo vocês irão usar essa sala?”, brincou Rei Charles III que estava ao lado de sua esposa, a Rainha Camilla.

O Rei agradeceu e elogiou os artistas que performaram na celebração, enquanto a Rainha Camilla apenas sorria na cena. “É melhor levar vocês para a festa, mas você está ocupado com essas outras coisas”, ainda comentou o Rei em tom de brincadeira.

Lionel e Katy respondeu o atual monarca britânico dizendo simultaneamente: “Assim que terminarmos... nós vamos para a festa”.

Agitou!

Katy Perry agitou Londres com seu show após a coroação do Rei Charles III e da Rainha Camilla. A diva pop cantou seus hits mais conhecidos como Firework e Roar.

A cantora e esposa do ator Orlando Bloom estava deslumbrante com um vestido todo dourado da grife de Vivienne Westwood.