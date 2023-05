Rei Charles III e Rainha Camilla cortam bolo em formato de coroa em nova visita real

O Rei Charles III e a Rainha Camilla Parker se divertiram em visita real na Irlanda e surgiram em frente a um bolo em formato de coroa

Nesta quinta-feira, 24, Rei Charles III (74) e Rainha Camilla (75) realizaram mais uma visita real após a coroação que aconteceu neste último dia 6. O casal desembarcou na cidade de Belfast, na Irlanda do Norte. Esta é a primeira viagem real que Charles e Camilla realizaram desde a cerimônia de coroação.

Após a chegada, os monarcas foram para a cidade Newtownabbey, onde foi inaugurado o “Jardim da Coroação” no Parque de Hazelbank. Charles e Camilla ficaram responsáveis por abrirem os portões do jardim pela primeira vez.

O casal real realizou um passeio pelo jardim, conversou com os idealizadores e paisagistas do local enquanto viam as plantas e árvores. O Rei e a Rainha também conversaram e interagiram com admiradores que estavam no local.

Charles e Camilla não conseguiram esconder os sorrisos quando se depararam com um bolo colorido e em formato de coroa. Quem cortou o bolo e se divertiu com a situação foi o Rei.

Depois do passeio no jardim, os monarcas foram ao Castelo de Hillsborough. Nos jardins do castelo, Charles e Camilla interagiram com alguns estudantes da Escola Primária de Blythefield que foram vencedores em uma competição para construir um banco que celebrava a coroação.

Confira aqui os melhores momentos da visita real!

