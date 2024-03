Rei Charles está 'frustrado' com seu tratamento de câncer, diz sobrinho

Segundo Peter Phillips, sobrinho de rei Charles, o monarca está 'frustrado' com seu tratamento de câncer e seu afastamento do trabalho; saiba mais!

Após descoberta de um câncer, rei Charles III segue em tratamento rigoroso contra a doença. No entanto, parece que o monarca não está nada feliz com o processo e seu afastamento dos compromissos reais devido à sua condição.

Seu sobrinho, Peter Phillips, afirmou em entrevista à Sky News Australia que seu tio está muito frustrado com o tratamento. Segundo ele, o rei está otimista com sua recuperação, mas desapontado com a quantidade de coisas que consegue fazer durante esse período.

"Eu acho, por fim, que ele está imensamente frustrado. Ele está frustrado por não conseguir seguir em frente e fazer tudo o que ele quer conseguir fazer", afirmou o filho da princesa Anne, irmã de Charles. A afirmação vem após a rainha Camilla afirmar que seu marido estava muito triste por não acompanhá-la em viagem recente à Irlanda do Norte.

Peter ainda falou como está o comportamento do rei durante esse período. "Ele está sempre empurrado, sua equipe, e todos, e seu doutores e enfermeiras para conseguir dizer: 'Na verdade, posso fazer isso? Posso fazer aquilo?'. Então a mensagem primordial seria que ele obviamente está ansioso para voltar à normalidade", contou seu sobrinho.

No entanto, Charles ainda está sendo compreensivo com o seu tratamento. "Ele é muito pragmático [e] entende que há um período de tempo em que ele realmente precisa se concentrar em si mesmo", contou Peter, que ainda falou sobre o motivo de, mesmo assim, seu tio estar frustrado. "Ele provavelmente está frustrado porque a recuperação está demorando um pouco mais do que ele provavelmente gostaria".

Rei Charles III foi diagnosticado com câncer em fevereiro deste ano, logo passar por uma cirurgia na próstata. No entanto, o monarca não revelou mais detalhes sobre a doença, inclusivo o local que ela está afetando.