Com câncer, rei Charles III tem estado de saúde atualizado por Camilla

Em visita à Irlanda, rainha Camilla atualiza o estado de saúde de rei Charles III, que está batalhando contra um câncer; saiba mais!

Após uma série de boatos sobre estar debilitado, rei Charles III teve seu estado de saúde atualizado por sua esposa, a rainha Camilla. Em visita à Irlanda do Norte, a monarca tranquilizou o público que encontrou e afirmou que seu marido passa bem.

Segundo a imprensa internacional, a rainha consorte disse que Charles "está muito bem", e que ficou muito desapontado de não poder lhe acompanhá-la em sua viagem. "Tento mantê-lo em ordem", afirmou a madrasta dos príncipes William e Harry. Camilla chegou até a receber um cartão de melhoras para entregar ao rei durante seu passeio pelas ruas de Belfast.

Vale lembrar que Charles III foi diagnosticado com câncer em fevereiro deste ano e está em tratamento contra o tumor. Recentemente, houve rumores de que o monarca havia morrido, que foram prontamente negados pelo Palácio de Buckingham.

Imprensa russa espalhou 'fake news' sobre Charles III

No último dia 18, novos rumores sobre a saúde de rei Charles III começaram a surgir na internet. Isso porque foi circulado um comunicado falso sobre a morte do monarca, que foi diagnosticado com câncer em fevereiro. Com isso, o Palácio de Buckingham se pronunciou para negar as especulações.

Os rumores se iniciaram na imprensa russa, quando um site de notícias e suas redes sociais reportaram a morte de Charles aos 75 anos. Com isso, eles publicaram um falso comunicado, que contava até mesmo com o selo oficial do Palácio, que informava o falecimento do monarca no último domingo, 17.

A história tomou força quando, nas redes sociais, várias pessoas disseram ter visto a bandeira do Reino Unido a meio mastro nos edifícios governamentais, indicando uma possível morte na realeza. No entanto, não havia confirmações sobre o falecimento no site oficial da família real e na imprensa britânica.

Com o crescimento dos rumores, o Palácio de Buckingham e a embaixada britânica em Moscou e Kiev vieram a público negar a morte de Charles. "Gostaríamos de informar que as notícias sobre a morte do rei Carlos III são falsas", dizia o comunicado.