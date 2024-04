Rei Charles está desesperado para se encontrar com filhos do Príncipe Harry

Desde que revelou o diagnóstico, rei Charles III o monarca britânico estaria organizando reunião familiar no castelo escocês de Balmoral

Rei Charles III está desesperado para se encontrar com os filhos de seu caçula, príncipe Harry, com a atriz e Duquesa Meghan Markle. Fontes ligadas à Família Real Britânica relataram ao jornal Daily Mirror que o monarca, que passa por tratamento de câncer, estaria planejando tomar a iniciativa nos empenhos para reaproximação do casal com a realeza.

A publicação relata que Charles estaria organizando uma reunião familiar no castelo escocês de Balmoral, contando com a presença de Harry, Markle e seus dois filhos. Harry e a atriz renunciaram às suas funções reais em 2020. Eles são pais de Archie, de quatro anos, e Lilibet, de dois anos, e vivem atualmente nos Estados Unidos, na cidade californiana de Montecito.

“Vejo o Charles desesperado para ver as crianças e hasteando uma bandeira branca para a Meghan e o Harry”, relatou a fonte do Mirror. “Talvez ele apenas tenha concluído que a vida é curta demais. Balmoral é definitivamente o lugar perfeito, o local tranquilo, para uma reunião. Se ele mandar o convite, então o Harry e a Meghan com certeza topariam a visita”.

Os assessores da Família Real Britânica não comentaram em público o relato do Mirror em relação ao “desespero” de Charles III para encontrar com os netos e também não se posicionaram sobre a suposta reunião familiar planejada pelo monarca.

Meghan Markle tem crises de ansiedade com retorno ao Reino Unido

Afinal, será que Meghan Markle vai mesmo retornar ao Reino Unido? Segundo o jornal inglês The Mirror, a ex-atriz não se sente bem-vinda no Reino Unido. A esposa de Harry teria crises de ansiedade só de pensar na possibilidade de aparecer publicamente na Inglaterra. A revelação foi feita após Meghan ter confessado temer a segurança dos filhos caso acompanhasse Harry no décimo aniversário do Invictus Games no dia 8 de maio.

Embora não seja oficial, Harry estaria confirmado na lista de convidados do evento, e Meghan estaria como “a confirmar”. É provável que o irmão do príncipe William vá sozinho, enquanto a esposa e os filhos, Archie e Lilibet, sigam nos Estados Unidos. A fonte ainda diz que Meghan chegou a planejar a viagem, mas os planos mudaram após detalhes do cronograma terem vazado na imprensa.

O Invictus Games, inicialmente, seria a causa principal para o retorno do casal ao Reino Unido, no entanto, o câncer de Kate Middleton também influenciou na decisão de Harry em voltar à Inglaterra.