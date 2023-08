Rei Charles convoca William e Kate Middleton para reunião urgente sobre futuro da monarquia

Logo que assumiu o trono, surgiram vários boatos de que Charles poderia abdicar em favor do filho

O rei Charles III teria convocado uma reunião em caráter de urgência com o filho William e sua esposa, Kate Middleton, sobre "o futuro da monarquia". As intenções do monarca só seriam reveladas durante esta cúpula com o Príncipe e a Princesa de Gales.

No entanto, o jornal britânico Daily Mirror, ouvindo uma fonte anônima do Palácio, aposta que o tema é como o casal "deve construir sua imagem e, ao mesmo tempo, preparar a realeza para os desafios do próximos anos".

Também há rumores sobre como aproveitar na medida certa, ou seja, sem exageros ou exposição desnecessária, a "qualidade de superstar" de Middleton e como ela é capaz de gerar impacto entre os súditos.

"Sua Majestade é muito clara. A Firma deve estar no centro de seu reinado. Ele vê como seu maior dever cumprir o desejo sincero de sua falecida mãe, que um de seus papéis centrais deve ser garantir não apenas a sobrevivência, mas também a robustez (da organização)”, diz o informante.

Logo que Charles assumiu o trono com a morte da sua mãe, quase um ano atrás, aconteceram muitas especulações de que o seu reinado seria curto e ele logo abdicaria em favor de William. No entanto, segundo informações da imprensa inglesa, não é essa a sua intenção e o monarca quer muito estar no centro do seu reinado.

Uma das ideias de Charles é retomar turnês pelo mundo ao lado de Camilla e incentivar William e Kate a fazer o mesmo em outras frentes. Uma próxima viagem ao Quênia para o Rei e Rainha pretende celebrar o legado de Elizabeth II.

O rei pretende continuar preparando com cuidado o casal sucessor e capitalizando ao máximo o poder midiático da nora. "Ela tem um brilho inquestionável e uma popularidade crescente", reforçou um dos insiders.

Príncipe William e Kate Middleton ganham novos papéis na realeza

Novos títulos reais! Kate Middleton e príncipe William foram presenteados pelo rei Charles III, com novos cargos na realeza. A designação feita pelo rei, acontece em um período próximo ao aniversário de morte da rainha Elizabeth II, que por sinal, será experienciado pelo rei Charles de forma “silenciosa e privada” em sua residência em Balmoral. Enquanto isso, Kate e William deverão liderar as homenagens à falecida monarca.