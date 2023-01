Realeza britânica monta 'sala de guerra' contra o livro do príncipe Harry

Família real britânica decide montar um gabinete no estilo de 'guerra' para se preparar para o lançamento do livro do príncipe Harry

A família real britânica está se preparando para o que pode vir por aí com a publicação do livro de memórias do príncipe Harry, chamado Spare, que será lançado nesta semana. De acordo com o site Page Six, o Palácio de Buckingham montou um tipo de 'sala de guerra' para reunir os conselheiros seniores da família para lidar com as situações que podem aparecer com o que Harry escreveu na publicação.

A ideia surgiu durante o encontro familiar em Sandringham para as festas de final de ano. Assim, a realeza criou um plano para lidar com as revelações explosivas de Harry no livro e também nas entrevistas que ele fez recentemente. Inclusive, os conselheiros já sabiam que o príncipe iria falar de sua briga com o príncipe William por causa de Meghan Markle, quando William empurrou o irmão.

“Sem dúvida havia medo sobre o que Harry iria escrever e, em particular, eles estavam preocupados com os momentos pessoais de suas vidas que seriam recontados”, informou uma fonte. O príncipe William teria sugerido para o pai, o Rei Charles III, que a família real fizesse uma declaração oficial, mas o Rei se recusou e disse que quer manter o lema da mãe, a Rainha Elizabeth II: 'nunca reclame, nunca explique'.

Pai de Meghan Markle não quer lever o livro do genro, o príncipe Harry

Na semana passada, o site TMZ revelou que o pai de Meghan Markle, Thomas Markle, não deverá ler o livro de memórias do príncipe Harry. A meia-irmã de Meghan, Samantha Markle, revelou o motivo para a decisão do pai. Ela disse que o pai dela não deve ler o livro porque acredita que é um livro de ficção e uma tentativa de ganhar dinheiro - e essa também seria a justificativa de outros membros da família Markle. Além disso, ela contou que Thomas acredita que o livro demonstra o ciúme de Harry do status do irmão, o príncipe William, que é o herdeiro direto do trono britânico.

Samantha ainda contou que o pai tem mais mágoa de Meghan do que de Harry e o motivo ainda é a época do casamento deles. Thomas Markle teria se sentido rejeitado pela filha e viu o genro concordando com a esposa para ficar contra o sogro. E ele também teria ficado chateado quando não recebeu o apoio do casal quando teve um problema de saúde.