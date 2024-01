Rainha da Dinamarca: quando ela contou para os filhos sobre abdicação

A Rainha Margrethe II, da Dinamarca, contou sobre abdicação ao herdeiro, príncipe Frederik, pouquíssimo tempo antes da divulgação ao público

A Rainha Margrethe II vai abdicar do trono da Dinamarca em breve. Porém, não pense que a família real sabia disso há muito tempo. Em revelação surpresa a um jornal local, a chefe de comunicação da Casa Real dinamarquesa afirmou que a rainha Margrethe II disse a seus filhos, o príncipe herdeiro Frederik e o príncipe Joaquim, que estava deixando o cargo apenas três dias antes de compartilhar a notícia com o mundo.

A rainha de 83 anos chocou o país quando, em seu discurso anual na véspera de Ano Novo, anunciou que abdicaria de sua posição no dia 14 de janeiro e Frederik se tornaria rei. "Posso confirmar que a rainha informou o príncipe herdeiro e o príncipe Joaquim sobre a decisão em 28 de dezembro", disse Lene Balleby, diretora de comunicações da Casa Real da Dinamarca, ao jornal Berlingske.

Sobre o momento em que o tribunal e a primeira-ministra Mette Frederiksen foram notificados da enorme notícia, Lene não quis informar. "Só posso afirmar que foi um período muito curto", disse.

Frederiksen teve que fazer mudanças em seu discurso de Ano Novo para discutir a abdicação da rainha. O discurso anual do primeiro-ministro normalmente se concentra em questões domésticas e planos do governo para o próximo ano. Porém, dessa vez, ele falou sobre como a rainha Margrethe II uniu o povo da Dinamarca por mais de 50 anos.

A trajetória de Margrethe II

Margrethe tornou-se rainha aos 31 anos em 14 de janeiro de 1972, após a morte repentina de seu pai, o rei Frederik IX. 52 anos depois, a data de 14 de janeiro torna-se o aniversário de ascensão de Frederik com a mudança de reinado. De acordo com a Casa Real dinamarquesa, a rainha Margrethe II se tornará a primeira soberana dinamarquesa a deixar voluntariamente o trono após quase 900 anos.

A abdicação

Para o historiador Mie Ellekilde, a gravidade do anúncio fez com que ela esperasse para contar às pessoas mais próximas. "Na Dinamarca, não temos uma tradição de abdicações. Então parece bastante ultrajante que o príncipe herdeiro Frederik não tenha tido mais de três dias para se acostumar com a ideia de ser o novo monarca do país depois que a rainha tomou sua decisão", afirmou ao Berlingske.

"Caso contrário, pode-se imaginar que é uma decisão tal que a rainha gostaria de consultar seu sucessor para saber se ele está pronto para assumir essa responsabilidade. Embora ele soubesse que isso viria um dia, ainda é uma grande reviravolta em sua vida.", concluiu.

A primeira aparição pública do príncipe herdeiro Frederik e a princesa Mary desde o anúncio da abdicação foi no dia 1 de janeiro, quando foram ao banquete de Ano Novo no Castelo de Amalienborg, em Copenhague. A rainha deu um aceno ao entrar no palácio.

Ao contrário do que ocorre na Inglaterra com o rei Charles e a rainha Camilla, o casal real não terá uma cerimônia de coroação. No lugar, a rainha assinará uma declaração de abdicação em um Conselho de Estado no Palácio de Christiansborg na tarde do próximo domingo, 14, e Frederik se tornará rei imediatamente.

A proclamação do novo reinado será feita a partir da varanda do palácio, onde o primeiro-ministro anunciará o rei Frederik como monarca. Os cortesãos confirmaram que o filho da rainha Margrethe II se chamará Rei Frederico 10º, e sua esposa será conhecida como Rainha Maria. Seu filho de 18 anos, o príncipe Christian, se tornará o príncipe herdeiro da Dinamarca, já seus três filhos mais novos, a princesa Isabella, de 16 anos, e os gêmeos príncipe Vincent e princesa Josephine, de 13, subirão um lugar na linha de sucessão.