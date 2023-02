Rainha Consorte Camilla Parker substitui Príncipe Andrew em função real

A Rainha Consorte Camilla Parker passou a desempenhar um papel que antes era de Príncipe Andrew, irmão do Rei Charles III, que se envolveu em escândalos recentes

Nesta última terça-feira, 31, a Rainha Consorte Camilla Parker (75) passou a desempenhar uma nova função na realeza britânica.

A esposa do Rei Charles III (74) visitou os Grenadier Guards, uma tropa de infantaria de elite do exército britânico, na cidade de Aldershot. Esta foi a primeira visita da Rainha Consorte ao batalhão após se tornar Coronel do Grenadier Guards em dezembro de 2022.

A posição de Coronel da tropa era o irmão do Rei Charles, Príncipe Andrew, que em 2022 se envolveu em uma série de escândalos.

Camilla vestia um elegante e discreto vestido vermelho para o primeiro encontro com os soldados. De acordo com o jornal The Independent a ocasião foi celebrada com champanhe entre os presentes e a Rainha Consorte ainda agradeceu a oportunidade: “Muito obrigada, tem sido um prazer estar aqui. Eu espero ver mais de vocês no futuro”.

No Instagram oficial da Família Real, junto às fotos de Camilla e a equipe, mais informações sobre a tropa foram dadas, incluindo a função da equipe na coroação do Rei Charles III que acontece em maio: “Membros do Grenadier Guards retornaram do destacamento em setembro para realizarem o cortejo no funeral de Sua Majestade a Rainha Elizabeth. No futuro, o Batalhão está ansioso para apoiar os deveres cerimoniais do estado nos próximos meses”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Royal Family (@theroyalfamily)

Os escândalos de Príncipe Andew!

No ano passado, Príncipe Andrew foi acusado de ter abusado sexualmente da advogada Virginia Giuffree, quando ela tinha apenas 17 anos.

Durante a batalha judicial, a Rainha Elizabeth II tomou a decisão de retirar todos os títulos militares de Andrew. O Príncipe também não deve mais desempenhar funções reais em público. Ainda em 2022, o processo se encerrou com um acordo entre os advogados do Príncipe e de Virginia.