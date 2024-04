Qual é o sobrenome da família real britânica? Conheça a história

Você sabia? O sobrenome da família real britânica foi criado pelo avô da rainha Elizabeth II no início do século XX. Saiba qual é a história

A família real britânica tem várias tradições e uma delas envolve o sobrenome dos membros da realeza. Tanto que algumas pessoas usam o sobrenome e outras o dispensam por causa de várias regras. Que tal saber mais sobre o sobrenome dos herdeiros do trono do Reino Unido?

O sobrenome oficial da família real britânica é Mountbatten-Windsor. Porém, ele não é usado com frequência. Para entender o uso do sobrenome, é válido lembrar a sua origem na história do clã.

Antigamente, as famílias reais eram conhecidas pela casa real ou dinastia à qual pertencem, mas isso mudou no início do século XX. Por exemplo, a Rainha Vitória era chamado de Rainha Vitória da casa de Hanover. Porém, na Primeira Guerra Mundial, o Rei George V decidiu criar um sobrenome para a sua família que os afastasse da herança alemã por causa do sentimento contra a Alemanha na época.

Por isso, o Rei George V criou o sobrenome Windsor em 1917 e seus decendentes passaram a usar este sobrenome de forma oficial. Anos depois, em 1952, o sobrenome da família passou por outra mudança. Naquele ano, a Rainha Elizabeth II, neta de George V e filha de George VI, decidiu ter um sobrenome em conjunto com seu marido, o príncipe Philip.

Assim, ela criou o sobrenome Mountbatten-Windsor, que une o nome do marido e da esposa. Na época, a aprovação do novo sobrenome demorou cerca de 8 anos e ela foi desaconselhada a fazer isso, mas ela insistiu.

Portanto, o sobrenome Mountbatten-Windsor é o oficial da família real britânica, mas nem todos são obrigados a usá-los em todas as ocasiões. Por exemplo, os membros que possuem títulos reais, como reis, príncipes e duques não precisam usar o sobrenome depois do nome próprio. Eles podem ser conhecidos apenas como Rei Charles III e príncipe William. Hoje em dia, quem mais usa o sobrenome oficial é a Lady Louise e James Mountbatten-Windsor, que são netos da rainha Elizabeth II e não possuem títulos reais porque estão muito distantes na linha de sucessão.

Uma curiosidade é que os príncipes William e Harry não usaram o sobrenome oficial da família nem quando serviram nas Forças Armadas. Na época, eles eram apresentados como Harry de Gales e William de Gales, que é o nome da casa à qual o pai pertencia, que era o príncipe de Gales - ou Prince of Wales, em inglês.

Outra tradição é que a família real costuma usar o nome do meio dos filhos para homenagear os parentes queridos. Como podem colocar vários nomes compostos nos herdeiros, eles costumam homenagear os mais velhos. Por exemplo, o príncipe George tem dois nomes do meio, Alexander e Louis, e a princesa Charlotte também tem os nomes do meio de Elizabeth e Diana.

O anúncio do câncer do rei Charles III

No dia 5 de fevereiro de 2024, o Rei Charles III anunciou que iniciou o tratamento contra o câncer. Ele descobriu um tumor durante a cirurgia que fez contra o aumento da próstata há poucos dias. Em um comunicado oficial, o Palácio de Buckingham informou que ele ficará longe dos eventos da realeza durante o tratamento.

"Durante o recente procedimento hospitalar do Rei para aumento benigno da próstata, foi observada uma questão separada de preocupação. Testes de diagnóstico subsequentes identificaram uma forma de câncer. Sua Majestade iniciou hoje um cronograma de tratamentos regulares, durante o qual foi aconselhado pelos médicos a adiar as tarefas de atendimento ao público. Ao longo deste período, Sua Majestade continuará a tratar dos negócios do Estado e da documentação oficial como habitualmente", informaram.

Então, o palácio ainda falou sobre um agradecimento do rei. "O Rei agradece à sua equipa médica pela rápida intervenção, que foi possível graças ao seu recente procedimento hospitalar. Ele permanece totalmente positivo em relação ao seu tratamento e espera retornar ao serviço público o mais rápido possível. Sua Majestade optou por partilhar o seu diagnóstico para evitar especulações e na esperança de que possa ajudar a compreensão pública de todas as pessoas afetadas pelo câncer em todo o mundo", finalizaram.

De acordo com o site da Revista People, Charles informou sobre o diagnóstico para seus filhos, príncipe William e príncipe Harry, e seus irmãos, princesa Anne, príncipe Andrew e príncipe Edward, antes de fazer o anúncio público.

Por enquanto, a família não revelou detalhes sobre a localização do tumor do Rei e também não contou sobre como será o tratamento.