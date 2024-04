Príncipe William volta às redes sociais após Kate revelar o câncer

Príncipe William escreve mensagem nas redes sociais algumas semanas após a esposa, Kate Middleton, anunciar o tratamento contra o câncer

O príncipe William surpreendeu ao voltar às redes sociais nesta semana. Ele fez um breve comentário no X, antigo Twitter, poucas semanas após a esposa, Kate Middleton, anunciar que está em tratamento contra um câncer. Apesar de não falar de sua vida pessoal, ele chamou a atenção com seu recado neste momento.

No post do retorno de William, ele comentou sobre a notícia de aposentadoria internacional da atleta Rachel Daly, que jogava pela seleção de futebol feminino na Inglaterra. “Obrigado por tantas performances inesquecíveis com Lionesses, Rachel Daly. Muito mais gols para o Villa agora!”, disse ele, já que ela pretende continuar jogando em um time nacional, chamado de Aston Villa. O post foi escrito por William, já que ele assinou com a letra W, que é a inicial do nome dele e um símbolo de que foi ele mesmo quem escreveu.

Atualmente, o príncipe está voltado para os cuidados com sua família. Ele acompanha a esposa em seu tratamento contra o câncer e também apoia os filhos neste momento desafiador. Inclusive, ele e a família fizeram uma viagem juntos durante as férias escolares nos últimos dias.

William e Kate preparam o príncipe George para ser rei

O príncipe William e a princesa de Gales Kate Middleton estão preocupados com o futuro do filho mais velho, o príncipe George. Tanto que eles intensificaram a preparação para que o herdeiro esteja pronto para assumir o trono britânico no futuro. Ele é o segundo nome na linha de sucessão, atrás apenas do seu pai.

Por muito tempo, George cresceu sem saber que iria se tornar rei um dia. Porém, isso já mudou. Os pais quiseram que ele crescesse como uma criança normal e dentro de um ambiente seguro e familiar. Agora, eles iniciaram a introduzir nos conhecimentos dele sobre a sua importância para o Reino Unido. Mesmo assim, eles ainda querem que ele cresça do jeito mais comum possível, já que ainda não é necessário que ele tenha preocupações.

Esta mudança aconteceu após a morte da rainha Elizabeth II em 2022 e também os diagnósticos de câncer do Rei Charles III e de Kate Middleton no início de 2024. “Eles estão ajudando-o a compreender melhor a situação”, disse uma fonte do site Life & Style, destacando que William e Kate tiveram uma conversa com o filho sobre o que será esperado dele no futuro. “Ele é um garoto inteligente e entender que um dia será rei”, confirmou a fonte.