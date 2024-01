Príncipe William vai cancelar eventos para acompanhar a esposa no hospital

Príncipe William deverá adiar seus compromissos oficiais para ficar ao lado de Kate Middleton durante recuperação no hospital

O príncipe William deverá adiar seus compromissos oficiais nos próximos dias. De acordo com o site da revista People, o membro da realeza deve ficar ao lado da esposa, Kate Middleton, no hospital e também apoiar os filhos em casa enquanto a amada se recupera de uma cirurgia.

Por enquanto, a realeza britânica não se pronunciou sobre quando ele deve remarcar seus compromissos.

Nesta quarta-feira, 17, o palácio real divulgou um comunicado oficial sobre a internação de Kate. Ela passou por uma cirurgia abdominal na terça-feira, 16, e deverá ficar internada pelo período de 10 a 14 dias. Além disso, ela só voltar aos compromissos público na época da Páscoa.

“A princesa de Gales aprecia o interesse que esta declaração irá gerar. Ela espera que o público compreenda o seu desejo de manter o máximo de normalidade possível para os seus filhos e o seu desejo de que as suas informações médicas pessoais permaneçam privadas. O Palácio de Kensington, portanto, só fornecerá atualizações sobre o progresso de Sua Alteza Real quando houver novas informações significativas para compartilhar. A princesa de Gales deseja pedir desculpas a todos os envolvidos pelo facto de ter de adiar os seus próximos compromissos. Ela espera reintegrar o maior número possível, o mais rápido possível", informaram.

Saiba onde a princesa Diana foi sepultada

A princesa Diana foi um dos membros mais amados da realeza britânica e sua morte trágica sempre é relembrada. Ela faleceu no dia 31 de agosto de 1997 em um acidente de carro na cidade de Paris, na França. Porém, você lembra onde ela foi enterrada? Confira aqui:

A princesa Diana foi enterrada em uma pequena ilha coberta de árvores no centro de lago oval na propriedade de Althorp Estate, que pertence a sua família e fica no Reino Unido. O corpo dela foi colocado ali no dia 6 de setembro de 1997 para evitar o assédio dos fãs da princesa e preservar a privacidade dos filhos dela, os príncipes William e Harry, que puderam visitar a mãe sempre que desejavam e sem alardes. Na época, o irmão dela, Charles Spencer, Conde de Spencer, contou sobre sua preocupação. “Havia uma emoção tão intensa em todos os lugares que fiquei preocupado sobre onde poderíamos enterrá-la com segurança”, afirmou ele à BBC.

O túmulo de Diana não pode receber visitantes, mas os admiradores dela podem ir até um memorial que foi construído em outro local da propriedade para receber homenagens. Vale lembrar ainda que outros membros da família da princesa não estão sepultados perto dela. A família Spencer está sepultada na Igreja de Santa Maria, em Great Brington, mas o irmão de Diana não quis colocá-la junto com os entes queridos por causa de sua segurança.