Príncipe William surge ao lado do filho mais velho em fotos de celebração da coroação

O Príncipe William e seus filhos participaram da ‘The Big Help Out’, dia de trabalhos para a caridade após a coroação

Nesta segunda-feira, 8, acontece no Reino Unido a ‘The Big Help Out’ [A grande ajuda, em tradução livre]. Neste evento, a Família Real aproveita a celebração da coroação do Rei Charles III (74) e da Rainha Camilla (75) para realizar ações de caridade.

No Instagram oficial do Príncipe e da Princesa de Gales, Príncipe William (40) surgiu em fotos encantadoras ao lado de seu filho mais velho e herdeiro, Príncipe George (9). O filho do Rei aparecia sentado em um trator com seu filho mais velho.

No mesmo trator, o Príncipe de Gales ainda levou seu filho mais novo, Louis (5) para passear. O filho mais novo de William, ainda surgiu ao lado da mãe Kate Middleton (41). Além dos meninos, a Princesa Charlotte (8) também surgiu fazendo trabalhos para a caridade.

A família marcou presença no bairro de Upton, no distrito de Slough no condado de Berkshire. Charlotte foi fotografada pintando um banco e George usava uma furadeira para concertar um móvel.

Homenagem!

Durante a coroação que aconteceu neste último sábado, 6, os admiradores mais atentos puderam perceber uma homenagem emocionante no look da Rainha Camilla.

Na saia de seu vestido da coroação, a esposa de Rei Charles III bordou os nomes de seus filhos e netos em meio às flores também bordadas na peça.