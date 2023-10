Príncipe William revela prato preferido que a Kate Middleton cozinha para ele

Na tentativa manter a vida em família o mais normal possível William e Kate Middleton adoram cozinhar juntos

Kate Middleton e príncipe William já abriram o jogo e disseram diversas vezes que fazem de tudo para tentar manter o seu cotidiano e o dos filhos o mais perto do normal possível. Prova disso, é que no meio de seus compromissos oficiais, os dois adoram cozinhar e os dois revelaram o que costumam fazer para a família.

Durante uma entrevista na "BBC Radio 1", Kate Middleton e o Príncipe William foram questionados sobre o que iriam ter naquela noite. "Você vai cozinhar?", perguntou Kate a seu marido. "Não, acho que provavelmente será um curry, não é?", ele respondeu. "Então, você está contando comigo?", disse ela brincando.

William disse que o jantar dependeria de “que horas voltaríamos”, ao que Kate acrescentou: “Sim, provavelmente será curry ou salmão teriyaki, algo assim”. Quando o assunto é gosto, William diz: “Não consigo temperar muito, começo a suar. Não é atraente!”, brincou.

Kate então acrescentou: “Considerando que eu gosto do tempero, tenho que cozinhar o curry e depois adicionar o tempero, tempero extra no final”. William disse que Kate tem que trazer o tempero "com cuidado, porque senão fico suado demais. Não é uma visão agradável!"

Os dotes culinários da duquesa já tinham sido revelados antes por ela mesma em uma entrevista em 2019. Kate revelou que no aniversário dos pequenos, ela faz questão de ficar acordada até tarde para assar e decorar um bolo de aniversário.

"Adoro fazer o bolo", disse Kate, "Tornou-se uma tradição ficar acordada até meia-noite com quantidades ridículas de mistura para bolo e cobertura, e faço demais. Mas eu adoro isso".

Kate Middleton e William se dedicam para os filhos tenham a vida ‘mais normal possível’

Outro dos esforços do casal para manter uma vida normal resultou em nomes ‘alternativos’ para as crianças na escola, entre seus professores e colegas de escola as crianças receberam um nome mais ‘básico’.

Segundo o contato do Daily Mirror, Charlotte Elizabeth Diana, assim que é seu nome completo, não é chamada de princesa por seus professores e colegas de sala. Dentro da escola, ela é conhecida como Charlotte Cambridge.

Da mesma forma, o príncipe George é conhecido como George Cambridge, e o príncipe Louis será chamado de Louis Cambridge quando começar a ir à escola. O sobrenome Cambridge é emprestado do título de Duque e Duquesa de Cambridge, pertencentes aos pais de Charlotte.