Descubra a tradição de aniversário de Kate Middleton para os filhos que a mantém acordada até tarde!

Perto do aniversário de 10 anos príncipe George, descubra a tradição especial de Kate Middleton para os filhos

Príncipe George está crescendo! O herdeiro do trono completa 10 anos no sábado e provavelmente participará da ocasião especial com sua família e para sua mãe, Kate Middleton, sabe que um aniversário não está completo sem bolo!

A princesa de Gales já havia falado sobre uma tradição especial de aniversário para seus três filhos, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis: assar e decorar um bolo de aniversário, mesmo que isso signifique que a duquesa fique acordada até tarde.

"Adoro fazer o bolo", disse a princesa Kate no A Berry Royal Christmas em 2019. "Tornou-se uma tradição ficar acordada até meia-noite com quantidades ridículas de mistura para bolo e cobertura, e faço demais. Mas eu adoro isso".

Recentemente, o casal se uniu à finalista do Great British Baking Show, Alice Fevronia , para marcar o 75º aniversário do Serviço Nacional de Saúde (NHS). Kate aproveitou para pegar algumas dicas do especialista.

“A princesa estava realmente pedindo muitas dicas de cozimento como 'Como você conseguiu o creme de manteiga tão macio?' " Fevronia disse à People. "Ela mencionou que tinha ficado acordada até tarde em algumas ocasiões tentando decorar os bolos de aniversário das crianças".

A princesa Kate queria saber "como deixar as laterais do bolo retas e lisas", disse Fevronia. “Eu costumava ser professor, então entrei no modo de professor. Eu estava tipo, 'Certo, é isso que você precisa fazer.' "

"Foi muito legal eu ter dado algumas dicas a ela!" ela adicionou, Durante as celebrações do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth em 2022, marcando os históricos 70 anos da monarca no trono, o casal compartilhou uma olhada em George, Charlotte e Louis ajudando na confecção de cupcakes de baunilha para uma festa de rua em Cardiff.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Outra tradição de aniversário é o lançamento de novos retratos reais. Desde que o príncipe George era bebê, o príncipe William e a princesa Kate compartilham uma foto com o público para comemorar os grandes dias de seus filhos.

A princesa de Gales, que se autodenomina uma "fotógrafa amadora entusiástica" e muitas vezes ficou atrás da câmera para tirar fotos de seus filhos ao longo dos anos.