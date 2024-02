Príncipe William quebra o silêncio sobre o câncer de rei Charles III

Em sua primeira aparição pública após o diagnóstico do pai, príncipe William quebra o silêncio e fala sobre o câncer de rei Charles III em discurso

Príncipe Williams fez sua primeira aparição pública desde a revelação do diagnóstico de câncer de seu pai, rei Charles III, nesta quarta-feira, 7. O príncipe de Gales compareceu a um jantar de gala em apoio à Air Ambulance Charity de Londres, onde fez um discurso e comentou sobre a doença de seu pai.

Segundo o jornal Daily Mail, William expressou sua gratidão para as palavras de conforto que sua família recebeu neste momento tão difícil. Ele também mencionou sua esposa, Kate Middleton, que passou por uma cirurgia abdominal na última semana.

“Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer pelas amáveis mensagens de apoio a Kate e ao meu pai, especialmente nos últimos dias. Significa muito para todos nós”, afirmou o herdeiro ao trono em seu discurso.

Esta é a primeira aparição pública de William desde a hospitalização de seu pai e sua esposa. O príncipe permaneceu longe dos compromissos públicos para acompanhar a recuperação de Kate e cuidar de seus filhos.

Charles revelou seu diagnóstico de câncer ao público na última segunda-feira, 5. O monarca descobriu o tumor após uma cirurgia contra o aumento na próstata há alguns dias. O Palácio de Buckingham informou que ele deve ficar afastado de seus compromissos para o tratamento. Com isso, seu primogênito se torna a principal figura pública da monarquia britânica nos próximos meses.

Saiba como está a relação entre rei Charles III e príncipe Harry

Após receber a notícia do diagnóstico de câncer de seu pai, o rei Charles III, príncipe Harry retornou à Inglaterra para se reencontrar com o monarca. Após essa reunião, uma fonte próxima da Família Real comentou sobre a possibilidade dos dois se reconciliarem após a notícia.

Em entrevista ao site ET, a especialista real Katie Nicholl comentou sobre o reencontro entre pai e filho."Só podemos imaginar que foi um reencontro emocionante", afirmou a fonte, que ainda comentou sobre a possibilidade de reconciliação entre os dois. "O rei quer desesperadamente se reconciliar com Harry. Ele teria ficado extremamente aliviado e confortado pelo fato de Harry ter lhe visitado. Foi provavelmente emocionante e bastante difícil para ambos", opinou Kate.

A especialista ainda afirmou que rei Charles sempre quis resolver as coisas com o caçula, mesmo após os fatos revelados na autobiografia do príncipe. "Eu sei que, para Charles, a porta sempre esteve aberta, independentemente de algumas coisas que Harry escreveu [em seu livro]. Independentemente do que Harry tenha dito ou feito, ele ama seu filho", afirmou.

Katie ainda disse que a reconciliação se estende para sua nora, Meghan Markle, e seus netos, Archie e Lilibeth, de 4 e 2 anos. "Ele realmente quer ter uma relação com sua nora e seus netos. Acho que quando alguém tem um sério problema de saúde como esse, isso faz você reavaliar as coisas e eu acho que foi por isso que Harry pegou o primeiro vôo que pode", finalizou.